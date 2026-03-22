Reportatge: La “Regla de les 24 hores” a l’hora de comprar

Una dona "fent números" (AMIC)
Una dona “fent números” (AMIC)

Estalviar diners no sempre depèn de grans sacrificis, sinó de petits canvis d’hàbits. Un dels més efectius és la coneguda com a “Regla de les 24 hores”, una estratègia senzilla que ajuda a reduir les compres impulsives i a prendre decisions més conscients.

El funcionament és molt simple: quan apareix el desig de comprar alguna cosa que no estava prevista, sigui roba, tecnologia o qualsevol caprici, cal esperar 24 hores abans de fer la compra. Aquest temps permet reflexionar amb calma sobre si aquell producte és realment necessari o si respon només a un impuls momentani.

Durant aquest període, és útil preguntar-se quin valor real aporta aquella compra, si encaixa amb les prioritats personals o si els diners podrien tenir un millor destí, com ara l’estalvi o la reducció de despeses fixes. Sovint, passat el temps, la necessitat desapareix.

Si després d’aquestes 24 hores l’interès es manté, també és un bon moment per a comparar preus i buscar alternatives més econòmiques. A llarg termini, aplicar aquesta regla ajuda a controlar millor el pressupost, reforça la disciplina financera i permet arribar a final de mes amb més marge. Un mètode senzill, però amb resultats molt efectius.



