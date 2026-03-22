Reportatge: La “Regla de les 24 hores” a l’hora de comprar

Estalviar diners no sempre depèn de grans sacrificis, sinó de petits canvis d’hàbits. Un dels més efectius és la coneguda com a “Regla de les 24 hores”, una estratègia senzilla que ajuda a reduir les compres impulsives i a prendre decisions més conscients.
El funcionament és molt simple: quan apareix el desig de comprar alguna cosa que no estava prevista, sigui roba, tecnologia o qualsevol caprici, cal esperar 24 hores abans de fer la compra. Aquest temps permet reflexionar amb calma sobre si aquell producte és realment necessari o si respon només a un impuls momentani.
Durant aquest període, és útil preguntar-se quin valor real aporta aquella compra, si encaixa amb les prioritats personals o si els diners podrien tenir un millor destí, com ara l’estalvi o la reducció de despeses fixes. Sovint, passat el temps, la necessitat desapareix.
Si després d’aquestes 24 hores l’interès es manté, també és un bon moment per a comparar preus i buscar alternatives més econòmiques. A llarg termini, aplicar aquesta regla ajuda a controlar millor el pressupost, reforça la disciplina financera i permet arribar a final de mes amb més marge. Un mètode senzill, però amb resultats molt efectius.
