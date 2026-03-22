La música de la Constitució, un llenguatge universal

En primer lloc l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), a l’Auditori Nacional, el divendres dia 13 de març, va fer la principal interpretació musical sota el lema “Constitució, convivència i projecte compartit”. El programa es va iniciar amb “Da pacem” composta pel contemporani Arvo Pärt, l’any 2004. Va seguir la “Simfonia de cambra en Do menor” del compositor i pianista Dmtri Xostakóvitch (1906 – 1975), la qual va ser arranjada per Rudolf Barshai (1924 – 2010). Violinista i director d’orquestra, Barshai per a aquesta transcripció es va basar en el quartet per a cordes núm. 8, Opus 110 i que, l’ONCA, aquesta vegada, sota la direcció d’Antonio Planelles, va interpretar amb gran mestratge.
Finalment, l’ONCA va incloure el “Valse opus 48 núm. 2” (1878) compost per Piotr Illitx Tchaikovski (1840 – 1893) i va tancar el concert amb l”Adagio per a cordes”, opus 11 de Samuel Barber (1910 – 1981) i amb la “Simple simfonia” Opus 4 (1934) composta pel també pianista i director d’orquestra britànic Benjamin Britten (1913 – 1976).
En segon lloc, ja el dissabte dia 14, el cant dels Petits Cantors d’Andorra després del discurs del síndic general, Carles Ensenyat, va posar la nota musical al moment àlgid de la celebració del Dia de la Constitució al Consell General, amb un ple de gom a gom. Sense obviar les sardanes al final dels actes oficials ja que, tal com deia el poeta català, Joan Maragall, “la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan…”. Tancant els actes, hi va haver la interpretació de l’himne andorrà (1921), escrit pel Bisbe Joan Benlloch i Vivó (1864 – 1926), el qual va ser copríncep d’Andorra de 1907 a 1919. Himne “El gran Carlemany” que va musicar Mn. Enric Marfany i Bons (1871 – 1942).
El diumenge, dia 15, va ser també el torn de la “Gross Band”, que va fer la seva especial aportació musical amb diferents peces del seu ampli repertori. Després, i també el diumenge van tornar les sardanes interpretades per la “Cobla la Moreneta”, de Catalunya.
I el mateix diumenge, dia 15, a les 6 de la tarda, a l’església de Sant Julià, “Andorra Lírica” va rubricar la música de la Constitució amb la interpretació de “Les nuits d’èté”, composta per Héctor Berlioz (1803 – 1869), que a part de compositor, era director d’orquestra i crític musical.
De Berlioz, s’ha de destacar l’aportació del seu assaig pedagògic que porta per títol “Gran tractat d’instrumentació i orquestració moderna”, a part de la composició de la primera obra que es va conèixer per a saxofon. El títol és “Sextet per cant sagrat”, el qual el va estrenar el febrer de 1844 baix la seva pròpia batuta i amb Adolphe Sax (1814 – 1894) com a intèrpret amb el seu propi saxofon. El belga Adolphe Sax és considerat l’inventor del saxofon i altres instruments i va instal·lar, a París, un taller d’instruments (1842), alhora que és a París on va conèixer a Halèvy, el compositor de “La vall d’Andorra” (1848).
En segon lloc, “Andorra Lírica”, amb l’acompanyament coral requerit, va interpretar “La damoiselle elue” (1887), un poema líric de Claude Debussy (1862 – 1918) en forma de cantata. Debussy es va inspirar en un text del poeta, il·lustrador i pintor anglès Dante Gabriel Rossetti (1828 – 1882). L’obra va ser traduïda al francès per Gabriel Sarrazin i reorquestrada el 1902. És per a soprano, mezo, solistes, coral i orquestra. El compositor Debussy, al seu dia va dedicar aquesta obra al seu amic, pianista i compositor Paul Dukas (1865 – 1935) coincidint amb l’impressionisme francès, el moviment del qual va tenir la seva influència en totes les belles arts.
La propera cita musical dins la programació de la Temporada d’Andorra la Vella, serà el pròxim dia 21 d’abril amb el contratenor i ballarí polonès, JACUB JÓZEF ORLINSKI, acompanyat del pianista MICHAL BIEL, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, a les 21,30 hores.