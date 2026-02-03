La Policia imparteix una formació en violències digitals al personal tècnic del Departament de Polítiques d’Igualtat

La Policia ha impartit, aquesta setmana i per primera vegada, una formació sobre violències digitals envers les dones, incloent les violències sexuals en aquest àmbit, a una vuitena de professionals del Departament de Polítiques d’Igualtat del Govern. L’objectiu del curs ha estat dotar el personal tècnic de més coneixements en cas que es trobin amb dones que són víctimes, per exemple, d’extorsió; de divulgació d’imatges íntimes reals o manipulades; d’accessos il·lícits al correu electrònic, perfils de xarxes socials o comptes bancaris; de suplantació; de ciberassetjament; de campanyes de desprestigi; d’espionatge dels dispositius mòbils; de geolocalització o d’amenaces per canals de missatgeria.
En aquest sentit, els experts del Grup de Delictes Tecnològics de la Policia han ofert tot un seguit d’eines i d’informació per tal de detectar aquestes violències, així com per a preservar i recollir-ne les proves des del primer moment. Evidències que seran necessàries per a ajudar-les, defensar-les, acreditar els fets i identificar els presumptes autors, siguin coneguts o ciberdelinqüents.
El curs ha incidit, de manera prioritària, en la protecció de les dones que pateixen aquestes violències i en la cura de la seva vida digital.
Aquesta formació s’ha organitzat davant l’augment global de les violències digitals i té la voluntat de contribuir a la millora contínua de l’acompanyament a les víctimes. Un treball que s’aborda de manera transversal amb tots els departaments i serveis implicats.