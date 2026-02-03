Educació imparteix una formació d’intel·ligència artificial als gairebé 900 alumnes de 14 i 15 anys del país

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats avança amb la implementació de les trenta accions recollides en el Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’educació. Precisament, aquest mes de febrer s’ha impulsat una formació en intel·ligència artificial adreçada als alumnes de tercer curs de segona ensenyança i equivalents (14 – 15 anys) i s’ha ofert a 880 alumnes de tots els sistemes educatius.
La finalitat és prevenir els joves a l’hora de conviure de manera crítica, responsable i informada amb les noves tecnologies, i en particular amb la intel·ligència artificial, cada cop més present en els seus entorns quotidians, educatius i socials, tal com ha informat el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer.
La formació, anomenada “Intel·ligència artificial amb consciència”, s’organitza en tres càpsules temàtiques, que es treballaran des d’ara i fins a final de curs. Les càpsules incideixen en la comprensió bàsica de la intel·ligència artificial, l’anàlisi ètica, la detecció de la desinformació, la protecció de dades i l’expressió argumentada d’opinions. D’aquesta manera, tal com ha detallat Maluquer, els alumnes desenvolupen competències clau com són l’ús crític de les tecnologies o la privacitat, l’exercici raonat de la ciutadania digital, i l’autoregulació del procés d’aprenentatge.
Cada píndola incorpora elements d’avaluació de caràcter reflexiu i preventiu, com ara l’autoavaluació basada en el joc, activitats finals tipus test, retorn personalitzat i espais de debat. “Això afavoreix la reflexió i el seguiment del mateix procés d’aprenentatge i la motivació, tot aportant informació rellevant tant per a l’alumnat, que se situa al centre del procés, com per al docent”, ha explicat la tutora de 3r de segona ensenyança del Col·legi Sant Ermengol, Mireia Martos.
El projecte disposa de materials de suport complets per a alumnat i docents (amb presentacions, fitxes, recursos digitals i rúbriques d’autoavaluació) per a facilitar la implementació i el treball autònom per part de l’alumnat. A la vegada, es fomenta la participació activa mitjançant explicacions breus, debat, treball cooperatiu i activitats dinàmiques. Els materials poden ser posats en pràctica per professorat de diferents àmbits gràcies al seu caràcter transversal.
L’objectiu és mantenir el recurs cada any en el mateix nivell educatiu, la qual cosa garanteix que tot l’alumnat rebi la formació.
El Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’educació es va desplegant progressivament des del curs passat per tal d’acompanyar l’alumnat en l’ús responsable i crític de la tecnologia, com un instrument per a afavorir l’educació integral.