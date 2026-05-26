La Policia i els Serveis de Circulació imposen més de 180 sancions per no dur els equipaments especials d’hivern

La Policia i els Serveis de Circulació dels diferents comuns han imposat un total de 183 sancions per no dur o no circular amb equipaments especials d’hivern durant el període d’obligatorietat, que es comprèn entre l’1 de novembre i el 15 de maig. Gran part de les multes es concentren en els mesos de gener i febrer, i Canillo i la Massana són les parròquies en què s’han detectat més infraccions.
En concret, la Policia ha imposat 41 sancions, 28 de les quals a turistes i les altres 13, a residents. La gran majoria de les multes s’han posat al gener, tot i que s’han detectat incompliments gairebé en cadascun dels mesos en què els equipaments d’hivern són obligatoris. Del total de les sancions aplicades per la Policia, la meitat d’infraccions s’han controlat a Canillo (21), seguit d’Encamp (7) i del Pas de la Casa (6).
Pel que fa a les dades dels Serveis de Circulació, Canillo és la parròquia que concentra més sancions amb un total de 65, de les quals 60 s’han imposat a turistes i 5, a residents, la gran majoria en els mesos de gener i febrer. Gran part dels controls s’han fet a la rotonda de Meritxell, a la cascada de Moles i a l’entrada sud de Soldeu.
Encamp ha posat 14 multes, 9 a turistes i 5, a residents, els mesos de desembre, gener, febrer i abril. Pel que fa al lloc en què s’han produït les infraccions, 8 s’han detectat al Pas de la Casa, 2 al nou vial i la resta, en diferents avingudes i carrers del nucli urbà.
Ordino ha imposat 11 sancions entre els mesos de novembre, desembre i gener. De les 11, 7 s’han aplicat a turistes i 4, a residents. Alguns dels punts en què més incompliments s’han constatat són la carretera d’Arcalís i l’avinguda de les Moles.
La Massana ha multat un total de 51 vehicles, dos dels quals, motocicletes que circulaven en fase groga quan no està permès. De les 51 persones sancionades, 47 són turistes i 4, residents. La majoria dels controls s’han fet a Pal (15), al coll de la Botella (14) i a l’avinguda del Ravell (10). La resta dels incompliments s’han detectat en diferents punts de la parròquia com Erts, la Caubella, Anyós, Sispony, l’Aldosa i altres carrers del nucli de la Massana. Gran part de les sancions s’han imposat els mesos de gener i febrer.
Finalment, Sant Julià de Lòria ha imposat una sanció a un vehicle estranger a la carretera de la Rabassa al gener.
Escaldes-Engordany no n’ha registrat cap i Andorra la Vella ha informat que no disposa de les dades a causa d’una incidència informàtica.
Excepte algun cas puntual pendent de pagament, la gran majoria de les sancions s’han cobrat.