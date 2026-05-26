Arinsal 2026 estarà marcada pel nivell esportiu i la participació internacional amb més de 80 pilots a la sortida

La Pujada Arinsal 2026, organitzada per la Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB), se celebrarà els pròxims 30 i 31 de maig i tornarà a convertir la carretera CS-535 en un autèntic estadi de velocitat, precisió i espectacle. Considerada la cita més emblemàtica del calendari automobilístic del país, la prova reunirà alguns dels millors especialistes de la muntanya del moment.
La prova, puntuable per al Campionat de França de Muntanya de 2a Divisió (CFM) i per al Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM), arribarà enguany amb una graella especialment competitiva. La prova reunirà finalment 82 pilots dissabte, amb 35 equips del Campionat de França i 47 pilots del CAAM, mentre que diumenge la prova comptarà amb 84 participants, amb 35 pilots francesos i 49 equips del campionat andorrà. Unes xifres que consoliden Arinsal com una de les pujades de referència del sud d’Europa.
Arinsal, territori de pura velocitat
Amb el seu recorregut ràpid i tècnic, la Pujada Arinsal continua sent una prova que exigeix compromís total. Revolts ràpids i canvis de ritme constants convertiran cada mànega en un exercici de precisió absoluta.
Durant dos dies, alguns dels millors especialistes de muntanya d’Andorra, França i Espanya compartiran asfalt en un cap de setmana que combinarà l’ADN del CAAM amb la gran tradició de la muntanya francesa.
L’edició 2026 mantindrà el format de doble prova:
- Dissabte 30 de maig: a partir de les 9h00, entrenaments lliures, oficials i mànegues de cursa puntuables per als dos campionats.
- Diumenge 31 de maig: a partir de les 9h00, entrenaments oficials i mànegues de cursa puntuables per als dos campionats.
Els horaris oficials i el funcionament esportiu de la prova ja es poden consultar a través del web oficial de la competició.
Durant la roda de premsa, Eva Sansa Jordan, cònsol major de la Massana, ha assenyalat: «La Pujada Arinsal s’ha convertit en una cita molt esperada que cada any continua creixent, tant a nivell esportiu com de públic. Aquesta prova no només reforça la passió pel motorsport, sinó que també genera una activitat molt positiva per a tota la parròquia. Arinsal continua consolidant-se com un gran escenari per a acollir esdeveniments a l’aire lliure, esportius i socials, en un entorn únic al nostre país.»
El CAAM 2026 s’inaugura amb una graella de primer nivell
La temporada 2026 marca una nova etapa per al Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya. Amb la renovació del reglament esportiu i tècnic impulsada per la Comissió Esportiva ACA CLUB, el CAAM presenta enguany una estructura més moderna i competitiva.
Arinsal serà el primer gran termòmetre d’aquest nou escenari. I la resposta dels pilots ha estat contundent.
El CAAM reunirà una forta presència de pilots andorrans, així com diversos equips espanyols, especialment procedents de Catalunya i zones de proximitat, i participació d’alguns pilots francesos. Un mosaic esportiu que reforça el caràcter transfronterer i internacional de la Pujada Arinsal.
Entre els grans protagonistes hi destaquen Joan Gil, gran dominador de la passada temporada, Cristian Mayoralas, vencedor de la categoria VHC del darrer curs esportiu, i Èrik Faura, una de les grans revelacions del 2025 després de signar una temporada d’alt nivell al campionat andorrà de muntanya.
També hi serà present Joan Vinyes, membre d’una de les famílies més històriques del motorsport andorrà, en una edició especialment simbòlica marcada pel debut del seu fill, Joan Vinyes Jr., en una cita tan emblemàtica com Arinsal.
A més, la inscripció reunirà algunes de les grans referències de la muntanya andorrana, combinant experiència, talent emergent i noms històrics del motorsport nacional. Entre ells destaquen Ferran Font, Gerard de la Casa, Jordi Enjuanes, Felipe Brandao, Lucas Piccino, Ramon Plaus i Cipriano Ramírez, en una graella marcada per la varietat de vehicles, estils de pilotatge i trajectòries esportives. Tots ells compartiran un mateix objectiu: atacar Arinsal al límit.
Arinsal rep l’embranzida del Campionat de França
La Pujada Arinsal tornarà a situar Andorra dins el focus del Campionat de França de Muntanya de 2a Divisió, que arriba al Principat després d’un intens cap de setmana a Quillan, on pilots com Sébastien Jacqmin i Ronald Garcès van reafirmar el seu gran moment de forma. Garcès, especialment, arribarà a Arinsal consolidat al capdavant de la classificació Production després de sumar dues noves victòries consecutives.
La cita andorrana reunirà alguns dels noms habituals del panorama francès de muntanya, amb pilots experimentats i especialistes que coneixen perfectament el ritme explosiu d’aquest tipus de traçats. Entre els inscrits destaquen Nicolas Granier, Ronald Garcès, Richard Simon, Ludovic Lesoudier, Joël Cazalens, Fabien Dardalhon, Francis O’Mahony, Yves Dubrana o Xavier Ferrer, tots ells protagonistes destacats en aquest inici de temporada al campionat gal.
La representació francesa també aportarà una graella especialment variada, amb prototips radicals, fórmules lleugeres, GT d’altes prestacions i turismes extremadament competitius. Noms com Pascal Campi, Yannick Latreille, Julien Bouche, Pierre Cometa, Franck Bellières, René Dumas, Sarah Bernard, William Pommery, Merlin Segond o Didier Gimenez completaran una inscripció de gran nivell esportiu que promet elevar encara més el ritme competitiu a Arinsal.
El futur del motorsport andorrà també debutarà a Arinsal
La Pujada Arinsal 2026 marcarà també el debut en competició dels cinc pilots seleccionats per a formar part del nou Programa de Tecnificació ACA CLUB. Els joves Guilherme da Silva Ramos, Miquel Guiral Pérez, Biel Martínez Blanco, Marcel Sala Capdevila i Mikel Sánchez Cano afrontaran, aquest cap de setmana, la seva primera experiència oficial dins del CAAM, en una de les proves més exigents i emblemàtiques del calendari andorrà. Un primer gran pas per a una nova generació de pilots impulsada per la Comissió Esportiva ACA CLUB.
Durant la seva intervenció, Enric Tarrado Vives, president d’ACA CLUB, ha dit: « Arinsal representa perfectament el moment que viu el motorsport andorrà: un campionat cada vegada més modern, més competitiu i amb una capacitat real d’atraure pilots i equips internacionals. Aquesta prova és esport, país i projecció internacional, però també és futur. Veure gairebé cinquanta pilots andorrans a la línia de sortida i el debut dels joves del Programa de Tecnificació és una gran notícia per a l’automobilisme nacional.»
Innovació 2026: Arinsal estrena una nova experiència digital en temps real
La Pujada Arinsal 2026 farà també un pas endavant en l’àmbit tecnològic amb la posada en marxa del nou aplicatiu oficial del CAAM: https://caam-2026-live.vercel.app/. Aquesta plataforma digital centralitzarà tota la informació esportiva de la prova en un únic entorn interactiu i en temps real, convertint-se en l’únic canal oficial de comunicació durant tot el cap de setmana.
A més de permetre el seguiment instantani de classificacions, comunicats i convocatòries, el sistema incorporarà noves funcionalitats vinculades a dades i analítiques de rendiment, apropant pilots, equips i aficionats a una experiència molt més immersiva i connectada amb la competició.
Amb aquesta aposta, ACA CLUB continua impulsant la modernització del motorsport andorrà i situa el CAAM en una nova dimensió digital.
En concret i sobre aquest punt, Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA, ha posat en valor aquest salt tecnològic: «Arinsal és una de les proves més exigents i espectaculars del calendari. Aquest any fem un pas endavant molt important tant a nivell esportiu com tecnològic, amb una organització preparada per a gestionar una participació rècord i amb la incorporació del nou entorn digital. Volem que pilots, equips i aficionats visquin una experiència moderna, àgil i connectada amb la competició.»
Una organització amb accent femení
La Pujada Arinsal 2026 marcarà també un pas endavant en l’àmbit de la representació femenina dins l’automobilisme esportiu andorrà. Per primera vegada, l’estructura organitzativa de la prova comptarà amb 13 dones exercint funcions de comissàries de pista, així com amb una presidenta al Col·legi d’Oficials del campionat andorrà. Aquesta presència femenina s’estén també a l’equip de secretaria tècnica —integrat íntegrament per dones—, als serveis sanitaris i de cronometratge, i a la direcció de comunicació de la prova.
Amb aquesta aposta, la Comissió Esportiva ACA CLUB continua alineant-se amb els valors impulsats pel programa internacional FIA Women in Motorsport, reforçant el paper de la dona en àrees estratègiques de l’organització esportiva i consolidant una estructura cada vegada més diversa, preparada i professional dins el motorsport andorrà.
El telecadira ‘Josep Serra’, gratuït per a seguir tota la competició
La prova oferirà també una experiència especialment atractiva per al públic. El telecadira Josep Serra, gratuït durant tot el cap de setmana, permetrà seguir la competició entre la zona de sortida i arribada amb una perspectiva privilegiada del recorregut i de tota la vall.
L’organització recomana al públic accedir a la prova amb transport públic. Pel que fa a l’estacionament, es recomana utilitzar el pàrquing de Prats Sobirans —situat passat el túnel del dic d’Arinsal— o bé estacionar al poble d’Arinsal. En tots dos casos, l’accés fins a la zona de sortida de la prova s’haurà de fer a peu.
La Pujada Arinsal compta amb la col·laboració d’Andorra Turisme, el Comú de la Massana i Pal Arinsal – Grandvalira Resorts.
