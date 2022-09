La Policia deté una persona en una operació contra el contraban i decomissa 23.000 paquets de tabac

La Policia va detenir dimecres a la nit una dona no resident de 46 anys per un presumpte delicte de contraban (contra l’ordre socioeconòmic). La dona es trobava al país i se la va controlar a la frontera del riu Runer quan es disposava a abandonar el Principat. Els agents del grup de Fronteres van examinar el seu vehicle i hi van trobar 2.250 paquets de tabac de contraban valorats en prop de 8.000 euros amagats en un doble fons sota els seients del cotxe, un Mercedes classe A amb matrícula espanyola.

La detenció es va efectuar després de les vigilàncies realitzades pel Cos de Policia en el marc d’una investigació del grup Antifrau ordenada per la Batllia. Després de detenir la dona, l’operació contra el contraban i el blanqueig de capitals va continuar durant la matinada de dijous amb el registre a un establiment de Sant Julià de Lòria que, presumptament, estaria implicat en el subministrament de tabac.

En el magatzem s’hi van trobar 20.670 paquets de tabac que la Policia ha decomissat i que se sumen a la quantitat trobada en l’interior del cotxe. En total, 22.920 paquets.