Encamp 1900-1950. Els murals que cobren vida, a la Mosquera

Fins a la data ja s’han celebrat dues jornades, però, per a aquelles persones que no han tingut encara l’oportunitat d’anar-hi, resten programats dos dies més de “visites guiades i teatralitzades als murals de la Mosquera d’Encamp”. Seran aquest dissabte 17 de setembre i el proper, dia 24.

La Mosquera, és un dels nuclis tradicionals d’Encamp. La pintora muralista Samantha Bosque ha transformat deu indrets, des del carrer Perdut fins al callís de Cal Xampaina, que permeten descobrir la vida de l’Encamp de principi de segle XX i, a més, durant el més de setembre la descoberta serà teatralitzada amb l’escola de teatre Entreacte on els personatges dels murals cobraran vida.

Les visites surten de davant de l’oficina de Turisme d’Encamp cada 15-20 minuts, de les 12 h a la 13 h. Caldrà reservar plaça a l’oficina de Turisme trucant al 731 000 o bé per whatsapp al 641 000. El preu de la visita és d’un euro per als adults i gratuïta per als infants.