El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 25 persones durant la darrera setmana (del 2 al 8 de març de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra el patrimoni i la seguretat col·lectiva (1) -per causar danys a diferents vehicles i per tinença d’un silenciador d’arma-, contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (10).

Delictes contra la salut publica:

– El 05/03/2020 a les 04:06 hores a Soldeu, un home resident temporal de 24 anys, per possessió d’una pastilla d’èxtasis d’un pes de 0’2 grams, i 0’5 grams de marihuana. L’interessat anava d’ocupant en un turisme que s’atura en un control rutinari.

– El 06/03/2020 a les 01:37 hores a Arinsal, un home resident temporal de 31 anys, per possessió de 0’4 grams de cocaïna i 6’9 grams de marihuana. El control es duu a terme en l’interior d’un vehicle que es troba estacionat en un aparcament públic.

– El 06/03/2020 a les 17:15 hores a la Frontera del riu Runer, un home no resident de 22 anys, per possessió d’1 gram de cocaïna. En un control rutinari efectuat als ocupants d’un turisme.

– El 07/03/2020 a les 00:15 hores a la Frontera del riu Runer, un home no resident de 25 anys, per possessió de 5 grams de cocaïna. En un control rutinari efectuat als ocupants d’un turisme.

– El 08/03/2020 a les 18:30 hores a la Frontera del DCNJ del Pas de la Casa, un home no resident de 19 anys, per possessió d’una pastilla (0’5 grams) d’èxtasi. En un control rutinari efectuat als ocupants d’un turisme.

Delictes contra el patrimoni:

– El 04/03/2020 vers les 08:10 hores, un home resident al Principat de 53 anys, com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i contra la seguretat col·lectiva (tinença d’un silenciador d’arma). El dia 2/11/2019 es requereix els nostres serveis a Ransol (Canillo), ja que s’haurien causats danys a 19 vehicles (rodes punxades), fets denunciats posteriorment i amb un perjudici total de 4.246,75 euros. L’enquesta efectuada pels serveis de policia porta a la identificació i detenció de l’interessat. Tanmateix en el registre que s’efectua al domicili se li troba un silenciador d’una arma.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 05/03/2020 a les 01:50 hores, una dona resident temporal de 25 anys, amb una taxa de 1’26 g/l., control rutinari.

– El 05/03/2020 a les 04:06 hores, un home resident temporal de 26 anys, amb una taxa de 1’19 g/l., control rutinari.

– El 06/03/2020 a les 00:50 hores, un home resident de 31 anys, amb una taxa de 1’12 g/l., control rutinari.

– El 06/03/2020 a les 04:11 hores, un home resident de 48 anys, amb una taxa de 1’68 g/l., control rutinari.

– El 07/03/2020 a les 22:05 hores, un home resident de 45 anys, amb una taxa de 1’23 g/l., control rutinari.

– El 07/03/2020 a les 23:35 hores, un home resident de 45 anys, amb una taxa de 0’82 g/l., control rutinari.

– El 08/03/2020 a les 00:15 hores, una dona resident de 24 anys, positiu a la prova de tòxics salivar, control rutinari.

– El 08/03/2020 a les 03:10 hores, un home resident de 48 anys, amb una taxa de 0’87 g/l., control rutinari.

– El 08/03/2020 a les 05:12 hores, una dona resident de 20 anys, amb una taxa de 0’86 g/l., control rutinari.

Detencions per altres delictes:

– El 02/03/2020 a les 03:15 hores a Andorra la Vella, un home resident de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Es requereix els serveis policials per una presumpta agressió en l’exterior d’un local públic, sobre lloc i segons testimonis dels fets, la persona detinguda, sense cap motiu aparent li dona dos cops de puny a la part esquerra de la cara de la víctima. Aquest presenta una forta contusió al pòmul esquerre, així com una ferida sagnant a la mateixa cella que ha precisat de cinc punts de sutura.

– El 02/03/2020 a les 21:15 hores a Canillo, un home resident de 43 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, contra la seguretat col·lectiva, amenaces, i injúries greus a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Es requereix els nostres serveis per una desavinença conjugal en un domicili particular de la parròquia de Canillo. Sobre el lloc es troba una de les parts, l’interessat havia marxat; posteriorment aquest es desplaça al domicili, i ho fa conduint un vehicle a motor. En presentar símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, s’ha sotmès a la corresponent prova d’alcoholèmia i dona un resultat positiu d’1 g/l. En informar-li de la seva detenció, aquest té una actitud despectiva i agressiva envers els agents interventors.

– El 04/03/2020 a les 11:40 hores a Encamp, un home resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

– El 05/03/2020 a les 14:30 hores a Andorra la Vella, un home resident de 47 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Requerits en un carrer d’Andorra la Vella, per una discussió que tenien una dona i un home a l’interior d’un vehicle. Sobre el lloc, les dues parts resulten ser matrimoni, i en el decurs de la discussió, l’interessat dona una bufetada a la dona en la galta dreta de la cara.

– El 05/03/2020 a les 15:42 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 47 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat i contra la llibertat en l’àmbit domèstic. L’interessat es denunciat per la seva parella, i diu a haver estat objecte d’una agressió, on es agafada pel coll, és empentada i és víctima de diferents cops per tot el cos, tanmateix manifesta haver estat objecte d’insults i amenaces en anteriors ocasions.

– El 05/03/2020 a les 13:58 hores a Encamp, dos homes residents de 55 i 30 anys (pare i fill), com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es requereix els nostres serveis per una desavinença familiar, sobre lloc els agents interventors constaten que el fill (home de 30 anys) havia tingut una disputa amb la seva esposa i aquest hauria tingut una actitud molt agressiva envers la interessada, l’agafa pels cabells, la sacseja i l’empenta. El pare (home de 55 anys) s’interposa entre ambdós, i s’inicia un forcejament entre pare i fill, aquest darrer presenta unes erosions al coll fruit de la disputa amb el seu pare. A l’home de 30 anys se’l troba en la seva possessió 6’6 grams d’haixix.

– El 07/03/2020 a les 15:45 hores a Canillo, un home resident de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. Desobediència a una suspensió governativa del permís de conduir.

– El 08/03/2020 a les 15:32 hores a Andorra la Vella, una dona resident de 31 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física. Es requereix els nostres serveis per una alteració d’ordre públic, a l’exterior d’un local d’oci, sobre lloc es constata un grup nombrós de persones, i una d’elles (home) presenta una ferida sagnant al costat esquerre del cap. L’interessat manifesta haver tingut una discussió amb la persona detinguda i aquesta li hauria propinat un fort cop al cap amb el taló d’una sabata de vestir, que li hauria causat la lesió esmentada.

– El 08/03/2020 a les 06:10 hores a Andorra la Vella, un home resident de 27 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili i contra la funció pública. Una patrulla que es troba fent prevenció a la sortida d’un local d’oci nocturn que ja es troba tancat, observa com l’interessat escala un dels murs del perímetre exterior de l’establiment. Qüestionat sobre aquest fet l’interessat té una actitud grollera, se li diu en tres ocasions de sortir del recinte, i quan finalment surt aquest oposa resistència al seu control en el moment d’introduir-lo al vehicle oficial.