El cap de Govern, Xavier Espot; la titular de Turisme, Verònica Canals; i la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, han inaugurat aquest dilluns al matí la XII Reunió Iberoamericana de Ministres de Turisme, que acull el Centre de Congressos d’Andorra la Vella aquest dilluns i dimarts 9 i 10 de març. Aquest esdeveniment forma part de les reunions sectorials de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que se celebrarà al Principat el novembre del 2020.

En aquesta trobada ministerial es destaca la presència dels titulars de Turisme” de Bolívia, Espanya, Guatemala i Nicaragua, així com dels viceministres de Panamà, del Perú, Veneçuela i d’altres alts representants de les delegacions de 17 països dels 22 de la Comunitat Iberoamericana.

Una reunió centrada en l’estratègia de la sostenibilitat aplicada al sector turístic

Durant el seu discurs inaugural, el cap de Govern ha destacat la importància del turisme per a Andorra, esdevenint “un dels pilars de la nostra economia” que permet, alhora, mantenir altres sectors del teixit econòmic del país. Per aquest motiu, Xavier Espot ha volgut remarcar que “sostenibilitat i turisme han d’anar de la mà”.

En aquest sentit, Espot ha considerat que “hem de debatre sobre els models de turisme per assegurar la continuïtat futura sobre la base econòmica, mediambiental i cultural”. “No podem ni devem donar l’esquena a la sostenibilitat del nostre medi natural perquè posa en joc tot el nostre model i, especialment, també el turístic”, ha afegit i ha exposat l’experiència d’Andorra en l’articulació de polítiques públiques destinades a protegir el medi ambient, com ara la Llei de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic o l’adhesió a l’Acord de París.

Precisament, el cap de Govern ha assenyalat l’impuls de la innovació tecnològica i l’intercanvi de coneixements aplicats al turisme com a una de les eines essencials per desenvolupar mesures que permetin “avançar en l’establiment d’un entorn més sostenible”. De fet, Xavier Espot s’ha referit a la “necessitat d’assolir un turisme sostenible capaç de generar un creixement econòmic inclusiu, que protegeixi el medi ambient i posi en valor en patrimoni cultural i la diversitat”.

En definitiva, Xavier Espot ha volgut encoratjar els representants iberoamericans presents a Andorra a treballar durant les dues jornades de la reunió de Turisme per marcar des de la Comunitat Iberoamericana “una estratègia comuna de turisme i desenvolupament sostenible” amb plans per reforçar la formació dels professionals o potenciar la gastronomia de la regió.

Per la seva banda, Verònica Canals ha recordat que “dialogar sobre el futur del turisme és un element estratègic de vital importància” amb la finalitat “d’ampliar el coneixement i debatre sobre el futur d’aquest sector a Iberoamèrica”. És per aquesta raó, ha argumentat, que els dos dies de la reunió a Andorra han de servir per plantejar aliances i accions que condueixin al disseny de plans de desestacionalització i diversificació de l’oferta turística”, respectant les tradicions i els objectius de desenvolupament sostenible.

En aquest punt, Canals ha destacat el paper de la tecnologia en “les necessàries transformacions del turisme”, així com per “accelerar la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible en la dimensió cultural, educativa, mediambiental, econòmica i també turística”.

Finalment, Rebeca Grynspan ha posat l’accent en la relació entre turisme i desenvolupament sostenible i, precisament, en la necessària “reflexió col·lectiva” al tomb d’aquesta qüestió. En el seu parlament, la Secretària General Iberoamericana ha recordat que el turisme és “una llarga cadena de valor” que va “des de la gastronomia fins a l’educació i des dels governs fins al sector privat”.

“Aquest pensament holístic i integrador és allò que determina l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que és el fet que ens convida a treballar multisectorialment”, ha afirmat, i ha celebrat l’elecció per part d’Andorra del lema ‘Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030’ per a la trobada de Caps d’Estat i de Govern, que debatrà sobre els temes específics elevats des de les reunions ministerials. Un esdeveniment, ha clos, que ha de significar “un nou inici més pròsper i inclusiu”.