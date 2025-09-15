Motorista ferit en un accident a Andorra la Vella

Aquesta passada nit de diumenge, 14 de setembre, va tenir lloc un accident de circulació que es va saldar amb una persona ferida. El succés va localitzar-se a l’altura del número 56 de l’avinguda Salou, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 22:12 hores.
Fonts policials assenyalen que en l’incident viari es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta d’un turisme i d’una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. A causa del sinistre, el conductor de la motocicleta, un home de 32 anys, veí de les valls, va resultar ferit.