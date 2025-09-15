Motorista ferit en un accident a Andorra la Vella

By:
On:
In: Successos
Un accident entre un cotxe i una moto
Imatge d’arxiu d’un accident entre un cotxe i una moto (arxiu/Cletofilia)

Aquesta passada nit de diumenge, 14 de setembre, va tenir lloc un accident de circulació que es va saldar amb una persona ferida. El succés va localitzar-se a l’altura del número 56 de l’avinguda Salou, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 22:12 hores.

Fonts policials assenyalen que en l’incident viari es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta d’un turisme i d’una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. A causa del sinistre, el conductor de la motocicleta, un home de 32 anys, veí de les valls, va resultar ferit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]