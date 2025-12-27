La Policia deté cinc persones durant la setmana

La Policia ha detingut cinc persones en el decurs de la setmana per delictes contra la salut pública i la seguretat col·lectiva. Dimecres, a les 18:45 hores, a la frontera hispano-andorrana del riu Runer, un home no resident de 24 anys que accedia al Principat en un turisme particular, va ser controlat amb 1,4 grams d’MDMA. La resta de detencions, han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol.
Així, dos homes residents, de 24 i 47 anys, van ser aturats en controls rutinaris a la xarxa viària, amb motiu de la present campanya de controls de conduccions sota els efectes de l’alcohol i les drogues, amb taxes d’1,29 i d’1,45 g/l, respectivament.
D’altra banda, un turista de 46 anys que circulava amb el seu vehicle sense fer ús de l’enllumenat obligatori, va ser controlat pels agents de Policia i va donar una taxa d’1,39 g/l.
Finalment, un home no resident de 49 anys, va col·lidir contra una terrassa d’un local de restauració a la vila del Pas de la Casa i en efectuar la prova d’alcoholimetria, va donar un resultat de 2,24 g/l. Els fets van tenir lloc el passat dilluns a les 22:05 hores.