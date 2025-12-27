Actes de Nadal a Josa i Tuixent i Coll de Nargó

El Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra serà interpretat a Josa i Tuixent

En el marc de les festes nadalenques, avui dissabte, l’Ajuntament de Josa i Tuixent ha informat que a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Tuixent, hi haurà una interpretació del Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra, a càrrec de Roger Consul i Flowk. Tot seguit es podrà gaudir d’un berenar popular (19.30 h) i, encara al Centre Cívic, a les 8 del vespre es farà la rebuda al patge Hisop i la recollida de cartes per part del Patge Reial

Per altra banda, a Coll de Nargó, també avui dissabte, a la tarda (16.30 h), i a la Sala Polivalent de l’Ajuntament, l’associació juvenil Turrais ha organitzat un taller de dibuix titulat ‘Vine, dibuixa amb nosaltres. Creem un calendari?’. L’activitat inclourà un berenar per als assistents. 

