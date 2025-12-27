Organyà impulsa l’aplicació del seu Pla Local de Seguretat Viària

L’Ajuntament d’Organyà preveu començar a implantar aquest nou any el Pla Local de Seguretat Viària del municipi, que s’ha planificat per al període 2026-2029 en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i la Generalitat. L’objectiu principal és garantir la convivència entre els vianants i els conductors de diferents tipus de vehicles, tenint en compte que la mobilitat en aquesta població està marcada pel pas de la carretera C-14 per dins el nucli urbà, on hi transiten cada dia milers d’automòbils, motocicletes i camions. També vol “definir l’espai públic i el sistema viari” per a reduir riscos.
El document, que ha estat elaborat per la consultora Intra, es pot consultar a internet i consta de 176 pàgines, dividides en diferents apartats com ara la planificació local de la seguretat, el tipus d’accidents que s’hi produeixen, els punts on més es concentren aquests accidents, la comparativa amb d’altres municipis semblants, la senyalització, l’accessibilitat, les zones de vianants, les rotondes, els controls preventius o l’educació viària.
En un segon bloc s’aprofundeix en conceptes com els objectius del pla i les millores en punts conflictius. En aquest capítol es fa referència concreta als camins escolars (carrers de Montanissell, Capella de Sant Josep i Consultori), la intersecció del carrer del nord amb l’avinguda de Santa Fe i l’emplaçament de la parada d’autobús a la plaça de les Homilies.
Vint accidents en tres anys, amb 40 ferits
Pel que fa a l’accidentalitat, s’hi detalla que al municipi d’Organyà hi va haver 7 accidents de trànsit tant l’any 2022 com al 2023, mentre que al 2024 la xifra es va mantenir gairebé estable, amb 6 sinistres. En total, doncs, 20 en tres anys. Aquests fets van causar en conjunt 2 ferits greus -l’any 2022- i 38 ferits lleus, tot i que en aquest període estudiat de tres anys no hi va haver cap accident mortal. L’any amb més ferits lleus va ser el 2023, amb 14, mentre que al 2022 n’hi havia hagut 11 i al 2024 van ser 13.
Pel que fa als darrers 10 anys (2015-2024), es remarca que més del 70% dels accidents amb víctimes es van produir en trams de carretera en les aproximacions al nucli (en zona clarament interurbana o periurbana); un 5% (3 accidents en 10 anys), en carrers; un 6%, en camins rurals dins del terme, i un 17%, a la travessia, considerant aquesta com el tram amb edificació a un o els dos costats de la via, entre els punts quilomètrics 161,5 i 162,3 de la C-14. En el darrer trienni, no hi ha hagut accidents en carrers urbans i la travessia urbana concentra 6 dels 20 accidents, cosa que suposa un 30% del total d’accidents dins el terme municipal d’Organyà.
A la part final del document, d’altra banda, s’hi parla dels criteris de seguretat que se seguiran per al nou disseny viari urbà, les mesures de gestió i les campanyes preventives o educatives que es poden dur a terme.