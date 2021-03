La Policia deté a 15 persones en la darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 15 persones durant aquesta darrera setmana (de l’1 al 7 de març de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1) contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (9).

El 03/03/2021 a la 01:08 hores a Andorra la Vella, es va detenir un turista de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte de danys i injúries. Els agents van ser requerits a la recepció d’un hotel de la capital, ja que un individu al qual se li ha negat l’accés a l’hotel ja que volia dormir a l’habitació dels seus amics, s’ha enervat i ha trencat la porta d’entrada de l’hotel a cops de peu i, una vegada a l’interior ha causat danys a divers mobiliari informàtic de la recepció. En procedir a la detenció, aquest ha proferit injúries envers els agents interventors.

El 01/03/2021 a les 02:11 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida en un domicili particular per una agressió de parella.

El 02/03/2021 a les 08:45 hores a Escaldes-Engordany, es deté un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Al mes de desembre de 2020, el Servei d’Immigració rep una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització d’immigració temporal. Verificada la documentació aportada, es detecta la no autenticitat del certificat d’antecedents penals del país d’origen així com el d’una postil·la, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 02/03/2021 a les 19:25 hores a Escaldes-Engordany, es deté un home de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 03/03/2021 a les 17:28 hores a Arinsal, la policia deté un home de 43 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Requerits en un domicili particular, per una discussió de parella i una de les parts a esgrimit un ganivet de cuina envers l’altra part.

El 04/03/2021 a les 12:25 hores al Pas de la Casa, un home de 32 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. El detingut hauria injuriat i faltat al respecte a un agent de circulació comunal.

El 05/03/2021 a les 09:10 hores es deté a Escaldes-Engordany, un home de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Al mes d’octubre de 2020, el Servei d’Immigració rep una sol·licitud d’autorització de residència i treball.

Verificada la documentació annexada, es detecta la no autenticitat d’un certificat de vida laboral, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 05/03/2021 a les 20:16 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 34 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. Requerits en un bar per problemes amb un client. En ser controlat, l’interessat s’encara amb els agents interventors.

El 07/03/2021 a les 23:35 hores a Escaldes-Engordany, es detenen dos joves (un de 20 anys i un turista de 20 anys), per presumptes autors dels delictes de contra la integritat física i moral, la funció pública, l’honor i la llibertat. Requerits per una baralla entre dos grups de joves a la via pública, dels quals s’identifiquen als dos joves que s’estaven barallant entre si. El jove turista en ser interpel·lat reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 02/03/2021 a les 00:10 hores, es deté un home de 40 anys, amb una taxa de 1’36 g/l., parada rutinària.

El 02/03/2021 a les 02:05 hores, un home de 29 anys és detingut amb una taxa de 0’84 g/l., parada rutinària.

El 02/03/2021 a les 19:00 hores, es deté un home de 28 anys, amb una taxa de 1’59 g/l., així com a presumpte autor de crebantament de la pena de privació del permís de conduir.

El 03/03/2021 a les 23:54 hores, es deté un home de 32 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., parada rutinària.

El 04/03/2021 a les 20:15 hores, es deté un home de 39 anys, amb una taxa de 3’26 g/l., parada rutinària.