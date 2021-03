El Servei Integral d’Atenció a la Dona subministrarà la píndola de l’endemà gratuïtament

El SIAD es va posar en marxa amb l’objectiu d’esdevenir un espai públic d’informació i assessorament per a aquelles persones que necessitin orientació sobre salut sexual i reproductiva, inclosa la planificació familiar, assegurant una assistència individualitzada, gratuïta i a la totalitat del territori.

El Servei està present als onze Centres d’Atenció Primària (CAP) del país.

Les persones interessades també tenen la possibilitat de fer les seves consultes al telèfon 191, de dilluns a divendres entre les 8.30 hores i les 20.30 hores, o telemàticament a l’adreça electrònica siad@saas.ad, en què donen resposta les llevadores del programa.

D’altra banda, aquest Servei Integral d’atenció a la Dona, hi han introduït unes novetats mitjançant aquest 2021, de les quals, es podran administra la píndola de l’endemà de manera gratuïta al SIAD, Urgències i a la Consulta Jove del SAAS, a majors de setze anys, sols o menors de setze anys, acompanyats de pares o tutors legals. A la mateixa vegada, es promouen formacions continuades a les llevadores.

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, i la llevadora referent, Cristina Pérez, han explicat que en tots els casos, però, el subministrament de la píndola estarà subjecte a la valoració prèvia del professional sanitari que atengui a la persona interessada. Així, tal com ha afirmat Mas, serà el professional qui valori “si aquest és el mètode més adequat”, destacant que el preservatiu és el mètode d’elecció per evitar embarassos no desitjats i per prevenir infeccions de transmissió sexual.

La secretària d’Estat de Salut també ha destacat que aquest any s’introdueix com a novetat la formació continuada de les llevadores del país.

Les dades del SIAD d’aquest passat 2020 són les següents:

Han atès 21 dones d’entre 16 i 45 anys (edat mitjana 27,6)