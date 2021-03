Obertes les inscripcions per a les activitats de Pasqua d’Escaldes-Engordany

Com cada any, el departament d’Esports del comú d’Escaldes-Engordany organitza activitats per a infants i joves de entre 6 a 14 anys (nascuts entre el 2007 i el 2015) per gaudir d’unes vacances de Pasqua divertides i diferents.

Les inscripcions es poden fer des d’aquest dilluns 8 de març fins al 24 de març, de forma online a www.e-e.ad/esports i presencials al secretariat d’Esports del Prat del Roure.

Com a novetats, enguany hi ha boxa, taller d’escriptura: “Jugar amb les paraules”, slackline i slot (Scalextric).

Les inscripcions de les vacances escolars de Pasqua als Espais Lleure seran del dilluns 15 a les 8.00h al dimecres 24 de març a les 16.00h o fins que s’exhaureixin les places (places limitades). El dilluns 15 de març es reserva per a infants inscrits a l’Espai Lleure durant el curs 20-21, de dimarts 16 al divendres 24 de març per infants censats a Escaldes-Engordany i els infants d’altres parròquies s’hauran de posar en contacte amb els Espais Lleure per tal d’inscriure’s en llista d’espera.