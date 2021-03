La Policia constata més de 650 infraccions de circulació en dues setmanes

El Cos de Policia ha realitzat entre el 15 de febrer a les 7 hores i el 28 de febrer a les 19 hores, una campanya especifica de comportaments imprudents al volant, durant la qual s’han constatat un total de 666 infraccions al Codi de Circulació.

La campanya tenia com a objectiu detectar i sancionar el comportament imprudent de certs conductors que puguin derivar en situacions de risc a causa de la seva imprudència, intensificant els controls en llocs susceptibles de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent en zones interurbanes, intensificant els controls radar per excessos de velocitat mitjançant els radars, a fi de reduir els accidents de trànsit amb resultat de lesions.

D’aquesta manera, no s’ha posat cap sanció per conducció temerària que causi perill a les persones o coses ni tampoc per no cedir el pas als vehicles que tenen preferència o per no adaptar la velocitat en encreuaments, proximitats d’escoles i aglomeracions.

Per contra, s’han posat fins a 588 sancions per excés de velocitat que excedeixi la permesa i 41 per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada. De la mateixa manera, s’han imposat 12 sancions per no respectar la indicació d’un semàfor, 10 per no respectar els senyals d’obligació i 11 per no respectar els senyals prohibitius. També s’han detectat tres avançaments indeguts.

També s’ha imposat una sanció per no cedir el pas en passos de vianants.

En el decurs d’aquesta campanya s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.