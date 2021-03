El Govern adapta la celebració del Dia internacional de les dones

Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia internacional de les dones, el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana organitzen la conferència ‘Entorns de treball igualitaris. Un apropament a la nova realitat empresarial’. La xerrada anirà a càrrec de la consultora en gènere i experta en plans d’igualtat Georgina González Ollé, que presentarà quins són els principals reptes, bones pràctiques i beneficis de les empreses en matèria d’igualtat entre dones i homes tenint en compte el marc laboral actual.

La conferència tindrà lloc el mateix 8 de març entre les 18 hores i les 19.30 hores i, a causa de la crisi sanitària del coronavirus SARS-CoV-2, tindrà format telemàtic. La sessió estarà oberta a tota la ciutadania i les persones que s’hi vulguin inscriure s’han de posar en contacte al correu electrònic igualtat@govern.ad. La inscripció prèvia és necessària per poder accedir a l’acte. La conferència és d’especial interès per als professionals que treballen en l’àmbit organitzatiu públic i privat, per la seva implicació en el Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

També amb motiu del Dia internacional de les dones, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana lliurarà el 8 de març el guardó Olympe de Gouges. L’acte d’atorgament de la quarta edició d’aquest guardó està obert únicament a l’empresa guardonada, a causa de les restriccions temporals per minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19. L’objectiu de l’Olympe de Gouges és distingir les empreses del país que han realitzat accions i mesures en favor de la igualtat entre dones i homes en les seves estructures.

Finalment, des de l’any 2018 i com a mesura de sensibilització, l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri fa una crida perquè, en commemoració del 8 de març, els treballadors públics facin una aturada per fer un minut de concentració fora de tots els edificis administratius. Tenint en compte la situació actual, es proposa traslladar aquest minut de concentració de forma simbòlica a les xarxes socials amb publicacions acompanyades de l’etiqueta #joalçolaveuperlaigualtat. Per unificar-les es posaran a disposició de la ciutadania (Tràmits i Recepció d’Afers Socials) un llaços de color lila, com a símbol del Dia internacional de les dones.