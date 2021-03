Algunes idees per a jardins de fàcil manteniment

Persones ocupades, amb poc temps lliure, gent gran…Són moltes les persones que tenen algun problema que els impedeix cuidar d’un jardí laboriós, però al que no volen renunciar. Necessiten un jardí que no els robi massa temps i que no els suposi gaire esforç però que els doni alegria i satisfaccions. Per a això, és molt important triar les plantes adequades i planificar cada racó amb el que més s’adapti. Una bona idea que ens donarà pistes, és observar els jardins de l’entorn i les seves orientacions.

Es poden seguir a més, alguns senzills consells.

• Prescindir de plantes delicades que requereixin atenció contínua.

• Triar plantes apropiades per al nostre sòl i clima. Així no emmalaltiran i creixeran sanes.

• Triar arbustos i arbres adequats a la grandària del jardí. Si el lloc és petit, un arbre gran el farà visualment encara més petit però a més, ens obligarà a podar-lo contínuament perquè no envaeixi tot l’espai.

• Prescindir de tanques o arbustos que ens obliguin a netejar-los i podar-los amb freqüència. Millor els de fulla perenne, que només necessiten arranjament una vegada a l’any.

• Utilitzar plantes cobertores o rastreres per a cobrir la terra entre altres plantes i arbustos i evitar que neixin males herbes que ens obligarien cada dues setmanes a anar-les traient.

• Usar plantes entapissadores que no necessitin manteniment per a cobrir zones en pendent o de difícil accés.

• Les plantes en test requereixen més reg i adobament que les plantades a terra, així que prescindir de tests tot el que sigui possible. Si de totes maneres, els volem, hem de saber que els de fang són més bonics però evaporen molta humitat pel que requereixen més reg. Una idea és plantar en un test de plàstic i introduir aquest després en un de fang.

• Intentar substituir la gespa per zones pavimentades o combinar-les amb grava, ja que cuidar-la, és la part més treballosa del jardí.

• Els bulbs primaverals o tardorencs seran bona opció per a plantar al voltant del tronc de fruiters i altres arbres, en el cercle que ha de deixar-se lliure. Els posem un any i ens oblidem d’ells durant uns quants. Any rere any, sorgiran ells sols de la terra, alhora que ompliran de colorit el jardí.

