La població de Catalunya augmenta en 41.137 persones durant el primer semestre i se situa en 8.154.627 habitants

La població de Catalunya és de 8.154.627 habitants, a 1 de juliol de 2025, xifra que representa un augment de 41.137 persones durant el primer semestre de l’any, segons dades provisionals de l’avanç de les Estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En termes interanuals, el creixement estimat és de 87.173 habitants (1,1%).
Per grans grups d’edat, durant els primers sis mesos de l’any 2025, el grup de 0 a 15 anys disminueix (-10.869 persones). En canvi, augmenta la població de 16 a 64 anys (35.375) i la de 65 anys o més (16.631). En relació amb un any enrere i en termes relatius, la població de 0 a 15 anys disminueix l’1,9%, mentre que la de 16 a 64 anys augmenta un 1,4% i la de 65 anys o més ho fa en un 2,3%.
Aquest patró de disminució de la població més jove i d’augment de la resta de grups, s’ha mantingut constant des d’inici de l’any 2018: des de llavors, la població de 0 a 15 anys ha disminuït en 97.786 persones, mentre que els grups de 16 a 64 anys i de 65 anys o més han augmentat en 497.958 persones i 200.774 persones, respectivament.
Per províncies, la població augmenta a totes quatre en el primer semestre de 2025: a Barcelona en 26.292 persones, a Girona en 5.072, a Lleida en 2.463 i a Tarragona en 7.310. En relació amb un any enrere i en termes relatius, on més augmenta la població és a Tarragona i a Lleida, amb un creixement interanual del 2,2% i de l’1,4%, respectivament. A Girona el creixement interanual és de l’1’1% i a Barcelona del 0,9%.
Per primera vegada Catalunya assoleix la xifra de 3.000 persones centenàries
A 1 de juliol de 2025 s’estima que hi ha 3.051 persones centenàries, de les quals 502 són homes (16,5%) i 2.549 són dones (83,5%). En el primer semestre de 2025 la població centenària ha augmentat en 134 persones, ja que a 1 de gener de 2025 hi havia 2.917 persones centenàries (464 homes i 2.453 dones).
La xifra de centenaris ha crescut de manera continuada i aproximadament es duplica cada 10 anys. L’any 1985 hi havia 185 centenaris, el 1995 n’hi havia 370, el 2005 n’eren 815 i el 2015 n’eren 2.067.
Es pot consultar també la infografia de les Estimacions de població.