La Generalitat cobrirà els interessos i altres despeses dels crèdits sol·licitats a l’ICF pels afectats per la DNC

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat indemnitzar les despeses derivades dels crèdits concedits per l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb les seves polítiques i procediments de concessió de riscos, als titulars d’explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa bovina (DNC).
L’objectiu d’aquests crèdits és cobrir les necessitats de liquiditat immediata dels ramaders afectats mentre es resolen i es fan efectives les indemnitzacions per a compensar els danys derivats del sacrifici obligatori d’animals, la destrucció de materials contaminats o la pèrdua de capacitat productiva a conseqüència de malalties epizoòtiques.
El Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació treballa amb caràcter d’urgència en la definició dels barems aplicables a les indemnitzacions pel sacrifici d’animals i la destrucció de mitjans de producció afectats pels brots de dermatosi nodular contagiosa a Catalunya.
Tanmateix, l’establiment d’aquests barems, així com la tramitació i el pagament de les indemnitzacions, requereixen un procediment administratiu complex. Per tal de garantir la continuïtat de les explotacions durant aquest període, l’Institut Català de Finances (ICF) posa a disposició crèdits adreçats a cobrir les necessitats de liquiditat immediata dels titulars d’explotacions afectades per la malaltia. Tècnics de l’ICF contactaran amb els afectats aquesta setmana per a començar a tramitar els crèdits.
18 casos de dermatosi nodular bovina a Catalunya
Fins aquest migdia de dimarts, 4 de novembre, s’ha detectat dermatosi nodular contagiosa en 18 explotacions bovines a Catalunya, 17 a la comarca de l’Alt Empordà i 1 a la comarca del Gironès. En tots els casos, tal com estableix el Reglament europeu, s’ha aplicat el buidat sanitari de les explotacions, fet que ha suposat el sacrifici de prop de 2.800 animals. Entre les explotacions afectades n’hi ha de producció de llet, de carn i engreixos de vedells.
El sacrifici dels animals, la retirada de tots els materials contaminats i les operacions de neteja i desinfecció de les instal·lacions comporten una aturada total de l’activitat, que pot allargar-se diversos mesos. Aquesta situació posa en risc la viabilitat econòmica de les explotacions afectades i l’estabilitat de les famílies que en depenen.
Aquest acord es mantindrà vigent fins al moment en què les persones beneficiàries rebin les indemnitzacions corresponents i puguin procedir a l’amortització total del crèdit concedit.