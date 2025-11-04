Cristina Bea Rebés jura el càrrec com a membre del CSJ

By:
On:
In: Política
Cristina Bea jurant el càrrec davant del síndic (Consell General)
Cristina Bea jurant el càrrec davant del síndic (Consell General)

Aquest dimarts al migdia, Cristina Bea Rebés ha jurat el càrrec com a membre del Consell Superior de la Justícia (CSJ) davant el síndic general, Carles Ensenyat. L’acte s’ha dut a terme al vestíbul de la nova seu del Consell General, ja que les obres de restauració de la Casa de la Vall han impedit fer-ho al Tribunal de Corts on es feia tradicionalment.

Durant la cerimònia, el síndic general ha remarcat la doble funció essencial del Consell Superior de la Justícia: garantir el bon funcionament de la justícia, amb autonomia respecte dels altres poders de l’Estat, i la representació institucional d’un poder essencial per a la societat andorrana.

Sobre Cristina Bea, el síndic ha destacat que aportarà al CSJ una trajectòria professional sòlida i diversa, que reflecteix un compromís constant amb el dret, el servei públic i l’excel·lència tècnica. A més, l’ha instat a treballar, amb dedicació i sentit d’estat, per una justícia que sigui garantia de llibertat, equitat i convivència.

Cristina Bea ha jurat el càrrec davant el síndic general i amb la presència de la subsíndica general, Sandra Codina, la Comissió Permanent i representants de tots els òrgans de l’estat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]