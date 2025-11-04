Cristina Bea Rebés jura el càrrec com a membre del CSJ

Aquest dimarts al migdia, Cristina Bea Rebés ha jurat el càrrec com a membre del Consell Superior de la Justícia (CSJ) davant el síndic general, Carles Ensenyat. L’acte s’ha dut a terme al vestíbul de la nova seu del Consell General, ja que les obres de restauració de la Casa de la Vall han impedit fer-ho al Tribunal de Corts on es feia tradicionalment.
Durant la cerimònia, el síndic general ha remarcat la doble funció essencial del Consell Superior de la Justícia: garantir el bon funcionament de la justícia, amb autonomia respecte dels altres poders de l’Estat, i la representació institucional d’un poder essencial per a la societat andorrana.
Sobre Cristina Bea, el síndic ha destacat que aportarà al CSJ una trajectòria professional sòlida i diversa, que reflecteix un compromís constant amb el dret, el servei públic i l’excel·lència tècnica. A més, l’ha instat a treballar, amb dedicació i sentit d’estat, per una justícia que sigui garantia de llibertat, equitat i convivència.
Cristina Bea ha jurat el càrrec davant el síndic general i amb la presència de la subsíndica general, Sandra Codina, la Comissió Permanent i representants de tots els òrgans de l’estat.