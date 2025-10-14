La Peguera decideix el CAAM: 40 pilots a l’assalt de la CS-141

Aquest dimarts, 14 d’octubre, ha estat presentada a la seu social de l’ACA CLUB la quarta i darrera prova del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM), la Pujada la Peguera. Seran quaranta pilots els que prendran la sortida a la CS-141 (carretera de la Peguera, direcció Naturland), en un traçat d’alta muntanya, curt i explosiu, que decidirà els campions de la temporada.
Durant la seva intervenció, Toni Santacreu (president de la Comissió Esportiva ACA CLUB): «La Peguera tanca aquesta edició del CAAM, però també va ser el punt de partida: l’any passat, amb la primera edició i la gran resposta dels pilots, dels equips de treball i, és clar, del Comú de Sant Julià de Lòria, vam decidir que podíem impulsar un campionat nacional. Dissabte viurem un tancament del CAAM perfecte: curt, intens i amb una afició que empeny».
Per la seva banda, Marc Ferré Nazzaro, conseller d’Esports del Comú de Sant Julià de Lòria, ha manifestat: «La nostra parròquia es converteix novament en aparador de l’esport del motor. Treballem perquè públic i participants gaudeixin d’una jornada segura i molt competitiva, sota els valors de l’esport.»
El traçat: velocitat pura en 3,5 km
Joel Capdevila Casino (Comissió Esportiva ACA CLUB) ha subratllat: «Parlem d’un traçat de 3,5 km entre els PK 8,500 i 12,000, amb una pendent mitjana del 5% i canvis de ritme molt marcats. És una pujada de velocitat pura on la carretera és estreta, amb viratges ràpids, algun angle molt tancat i zones de frenada que exigeixen precisió mil·limètrica. Qualsevol errada es paga: la línia és estreta, el ferm té canvis de grip i l’optimització de la sortida de cada revolt és clau. El ‘timing’ serà ajustat i el ritme, alt; amb el format CAAM —verificacions, 1 entrenament i 4 pujades de cursa, comptant el millor crono—, la finestra bona és curta: sovint és una o dues pujades on tot quadra, pneumàtics a temperatura, confiança i trànsit net. Qui sàpiga llegir bé els sectors i arriscar on toca marcarà la diferència. Recordem també que treballem amb un dispositiu de seguretat complet i zones de públic senyalitzades; demanem a tothom respectar les indicacions per a gaudir d’una jornada que anticipem serà molt competitiva.»
Els títols, cara o creu
Amb Arinsal, Arcalís i Beixalís ja al sac, la Peguera arriba com a desenllaç del campionat. Els aspirants al títol del CAAM seran a la graella de sortida i hauran d’afinar al màxim en un recorregut que no perdona.
Horaris i mobilitat
La CS-141 restarà tancada al trànsit a partir de les 16 hores del divendres 17 i durant la jornada de competició; el pas de vehicles i els accessos del públic es regiran pel programa oficial i la senyalització in situ. Recomanem als espectadors arribar amb antelació, seguir les indicacions del personal de seguretat i situar-se exclusivament a les zones habilitades.
Dades clau
- Data: dissabte 18 d’octubre de 2025
- Localització: CS-141, Sant Julià de Lòria (direcció Naturland)
- Recorregut: PK 8,500 – PK 12,000 (3,50 km) | pendent mitjà 5%
- Categories: Producció, Sport, VHC
- Format: 1 entrenament + 4 pujades de cursa (val el millor crono)
- Participants: 40 pilots previstos.
Més informació, horaris detallats i recomanacions per al públic AQUÍ.