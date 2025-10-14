Investiguen presumptes irregularitats en el fons de pensions del Comú de la Massana

La Fiscalia investiga possibles irregularitats en el fons de pensions dels funcionaris del Comú de la Massana. La mateixa administració ho ha posat en coneixement del ministeri públic i ha assegurat que estan duent a terme les actuacions per a veure què ha passat. Per ara, ha apartat temporalment l’interventor comunal d’aleshores. Entre altres coses, hi hauria hagut retirades de fons no conformes al reglament del fons de pensions. Ho publica aquest dimarts AndorraDifusió.
Segons han informat fonts relacionades amb l’afer, fa unes tres setmanes, arran d’un informe sobre les prestacions social del Comú es van detectar possibles irregularitats en el pla de pensions dels funcionaris d’aquesta administració. A partir d’aquí es va portar el cas a la Fiscalia perquè ho investigués. També es va apartar de la feina l’interventor comunal en el període que s’haurien produït els fets. Com a mínim des de 2011.
Una de les situacions sospitoses era que el romanent del que es destinava al fons de pensions era repartit directament entre els funcionaris. També es va detectar que hi participaven càrrecs de confiança que no podien fer-ho. A banda, les retirades d’aquest fons s’haurien produït de forma arbitrària.
El Comú massanenc ha confirmat que s’ha produït aquesta situació i que està actuant d’acord amb el que ha dictaminat el seu equip jurídic.