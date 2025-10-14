El Centre de Benestar Digital obrirà les portes a l’edifici del NODE el segon semestre de 2026

El Govern treballa des de fa mesos en un seguit d’accions “per a garantir els màxims nivells possibles de benestar digital i reduir la bretxa digital”. El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha detallat aquest dimarts, a la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports que en el context actual de transformació digital accelerada, l’Executiu oferirà un acompanyament actiu per a garantir que les oportunitats digitals arribin a tothom de forma segura i equitativa.
Un dels pilars fonamentals d’aquesta estratègia és el Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD), creat a principi d’any i en el qual el Govern treballa activament per a desplegar-ne el pla operatiu. El ministre Marc Rossell ha anunciat que el centre podrà obrir les portes i ser una realitat d’atenció ciutadana física a partir del segon semestre de 2026 a l’edifici NODE d’Andorra Telecom. Fins a la data d’obertura física, es treballarà amb joves, associacions i altres actors implicats per a definir el funcionament de l’ens perquè estigui plenament operatiu “des del primer dia d’obertura”. De fet, el CBCD neix per a oferir una resposta estratègica en la transformació digital, posicionant Andorra com a pionera en oferir una infraestructura creada per a garantir el benestar digital a nivell del país.
El ministre ho ha explicat davant del Consell General, on també ha detallat els principals objectius i reptes que persegueix assolir el CBCD. “Les noves tecnologies estan transformant la nostra societat d’una manera profunda i radical. Aquesta revolució digital, malgrat els seus beneficis, també planteja reptes significatius que cal gestionar per a garantir un progrés inclusiu i centrat en les persones i això ho volem fer a través del Centre”, ha detallat Rossell. En aquest sentit, el Govern reafirma el seu compromís amb una digitalització ètica, accessible i segura, que protegeixi els col·lectius més vulnerables i garanteixi que ningú quedi enrere en la revolució digital.
El Centre de Benestar i Competències Digitals, que dona resposta a les necessitats del país per a garantir que ningú es quedi enrere en la transformació, neix per a aglutinar i complementar les iniciatives existents a Andorra en l’àmbit del benestar i les competències digitals, i esdevenir un punt de referència amb valors com la innovació, inclusió, col·laboració i proximitat. Aquest espai posarà especial èmfasi en la protecció dels infants i joves, oferirà recursos per a famílies i escoles sobre l’ús responsable de la tecnologia, i desplegarà el Pla de Benestar Digital dels Infants i Joves, amb accions concretes per a garantir la protecció dels menors en l’entorn digital.
D’aquesta manera, el Centre serà un espai físic on resoldre dubtes relacionats amb el benestar i competències digitals, i oferir suport i assessorament en tràmits digitals per a ciutadans i empreses. A més, també s’encarregarà de realitzar tallers, conferències i cursos vinculats a aquesta matèria.