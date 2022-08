La nova llei general de comunicació espanyola genera neguit entre els youtubers residents

La nova llei general de comunicació aprovada a Espanya, coneguda a les xarxes com la llei antiyoutubers, ha generat neguit als creadors de continguts residents al Principat. El text els obligarà a inscriure’s en un registre espanyol i, en cas d’incompliment, preveu sancions econòmiques molt altes. Els experts afirmen que és una eina per a perseguir els establerts a Andorra i persuadir els que tinguin pensat fer-ho.

La nova llei estableix obligacions per a aquells que nomena usuaris d’especial rellevància que utilitzen les plataformes, concepte que inclou influencers, youtubers i streamers. El punt especialment polèmic fixa l’obligació de tots els creadors de continguts espanyols d’inscriure’s en un registre i preveu multes si no es fa. Entre el col·lectiu afectat hi ha desconcert.

Sergi Martí, representant de FIVE Media Clan, una plataforma d’E–Sports, explica que aquesta nova legislació, en principi, no els ha de suposar un neguit. “És cert que aquí, a priori, nosaltres entenem que estem sota el paraigua de la seguretat jurídica andorrana”.

Però no és ben bé així. La llei inclou també els youtubers espanyols domiciliats a l’estranger, sempre que els continguts siguin emesos a Espanya. Per tant, davant la pregunta de si els youtubers d’Andorra estaran afectats la resposta per part de l’advocat Pau Augé és clara. “La resposta és sí, si no volen que Espanya els sancioni. Dius com pot ser si no estan establerts a Espanya?, però la llei diu que sí que els afecta”.

El govern espanyol insisteix en el fet que la llei pretén ser una eina per a protegir els menors de continguts violents o pornogràfics i controlar els continguts comercials. Uns arguments que els experts posen en dubte i apunten a una intenció merament recaptatòria. I així ho creu també Augé. “Si no puc atacar els seus recursos econòmics tributant potser puc atacar els seus recursos econòmics d’una altra manera i com puc fer-ho? Sancionant-lo. Ho basteixo que realment el que vull fer és regular els continguts”.

La llei, segons Augé, contravé el dret de la UE, la mateixa constitució espanyola i atempta contra la sobirania de la resta d’estats. Per tot això està convençut que hi haurà accions judicials per a derogar-la. A més, alguns youtubers residents ja han consultat als advocats sobre aquest tema, sobretot per a esbrinar els mecanismes legals per a recórrer contra l’aplicació de la llei. Hi ha la via administrativa, però segons Pere Augé l’eficàcia és dubtosa.