La Nit de l’Esquí arriba a la 8a edició

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) organitza el pròxim divendres 8 d’abril a les 20:00 h la 8a edició de la Nit de l’Esquí. Es tracta d’un esdeveniment social que any rere any ha anat creixent i que en aquest 2022, més que mai, s’espera una alta participació com a prova del suport als i les esportistes de neu d’Andorra.

L’acte tindrà lloc a l’Sport Hotel Village de Soldeu i té com a principal objectiu recaptar fons per als esportistes andorrans. La Nit de l’Esquí s’organitza des de fa vuit anys amb motiu de celebrar una trobada amb tots els amants de l’esquí del Principat, per tal de continuar amb la tasca de suport que els esportistes andorrans necessiten per a la pràctica d’aquest esport. Durant la vetllada, a més, es durà a terme un sorteig de 15 lots de regals amb premis molt atractius.

Per participar el preu de l’activitat és de 85 euros i s’ha d’enviar un correu electrònic a anna@fae.ad o trucar al telèfon +376 823 689. També es poden dur a terme aportacions voluntàries al compte de Crèdit Andorrà AD28 0003 1101 1112 5701 0104.