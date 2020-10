La nevada deixa fins a 20 centímetres a cotes altes

Al bony de les Neres i a Perafita els gruixos han estat de 13 centímetres mentre que al coll d’Ordino s’han arribat als deu i a Sorteny se n’han acumulat fins a 21.

Segons informen des del servei meteorològic, durant la nit, la cota de neu ha baixat fins els 1.400 metres, amb la qual cosa, ja a partir d’aquesta alçada hi ha hagut alguns centímetres de neu.

Les previsions per a les properes hores mostren que a mitja tarda es tornarà a cobrir i s’espera, durant la nit, noves precipitacions amb una cota de neu que se situarà a 2.200 metres.

Les nevades han obligat a fer servir equipaments especials per passar el port d’Envalira, on es manté la fase groga, i per circular per l’RN22.