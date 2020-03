Carola Vila ha disputat avui la seva primera prova dels Campionats del Món d’esquí de fons U23. La fondista andorrana ha estat 32a en la cursa dels 10km clàssics. La cita mundialista és a l’estació alemanya d’Oberwiesenthal.

Carola Vila ha debutat en el Mundial com a corredora de primer any entre les U23, després de deixar enrere la categoria júnior. L’andorrana s’ha estrenat en la cursa dels 10km clàssics, en la qual ha finalitzat en la 32a posició, a només sis segons de la 30a plaça i a 2.59,6 de la guanyadora, la sueca Ebba Andersson, que s’ha imposat amb 28.28,7.

Vila ha marcat un temps de 31.28,3, a només sis segons de la 30a plaça que ha ocupat l’eslovena Anja Mandeljc, que ha marcat 31.22,5.

La fondista andorrana disputarà ara els 15km patinadors en mass start d’aquests Mundials U23. La cita serà el pròxim dijous dia 5 a les 10:00h.

Laura Orgué, entrenadora: “Ha sigut un dia de condicions peculiars. Ha estat nevant a sobre de neu vella, la qual cosa ha complicat una mica el tema del material. Carola ha fet una cursa en la línia de les carreres d’aquest any. Comparant amb les centreeuropees, està al seu nivell, i comparant amb la primera, habitual als podis de la Copa del Món, ha perdut menys de tres minuts, la qual cosa és un bon temps”.

“Creiem que Carola està en un bon nivell de forma i que les condicions de la pista no han sigut les que s’adapten a la seva manera d’esquiar, així que estem contents del resultat i amb moltes ganes de la propera cursa. Aquest any és el primer any de la categoria, així que estar al límit del top30 és un bon resultat”.