La moussaka, el plat tradicional grec

La moussaka és un plat tradicional de la cuina grega i balcànica, tot i que també té arrels al Pròxim Orient. El nom prové de l’àrab musaqqa‘a, que vol dir “refredat” o “fred”, ja que inicialment era un guisat que es podia menjar a temperatura ambient. A Grècia, però, es va transformar al segle XX en el plat al forn que coneixem avui: capes d’albergínia, carn picada i beixamel gratinada. Avui és un símbol de l’hospitalitat grega i un plat habitual en celebracions familiars i restaurants.
Ingredients (per a 6 persones)
- 3 albergínies grans
- 500 g de carn picada de xai o vedella (o barreja)
- 1 ceba gran
- 2 tomàquets madurs o 200 ml de tomàquet triturat
- 2 patates grans (opcional, per a fer una capa extra)
- 100 ml de vi blanc
- Oli d’oliva verge extra
- Sal, pebre negre, canyella en pols i nou moscada
- Formatge ratllat (kefalotiri o parmesà)
Per a la beixamel:
- 50 g de mantega
- 50 g de farina
- 600 ml de llet
- 2 rovells d’ou
- Nou moscada, sal i pebre
Preparació
- Preparar les albergínies: tallar-les a rodanxes d’1 cm, salar-les i deixar-les suar uns 30 minuts per a treure’n l’amargor. Es poden fregir lleugerament o coure al forn amb un raig d’oli.
- La carn: sofregir la ceba picada amb oli d’oliva, afegir la carn i enrossir-la. Incorporar-hi el vi blanc, deixar evaporar, i després el tomàquet. Condimentar amb sal, pebre i una mica de canyella. Deixar coure a foc baix fins que la salsa sigui espessa.
- Les patates (opcional): tallar-les a rodanxes fines i fregir-les lleugerament.
- La beixamel: fondre la mantega, afegir la farina i coure-la un minut. Incorporar-hi la llet de mica en mica fins a obtenir una crema suau. Retirar del foc, afegir-hi els rovells d’ou i condimentar amb nou moscada, sal i pebre.
- Muntatge: en una safata per a forn, col·locar primer una capa de patata (si s’utilitza), després una capa d’albergínia, la carn amb salsa, i una altra capa d’albergínia. Cobrir amb la beixamel i empolvorar el formatge ratllat.
- Cocció: enfornar a 180 °C durant 40-45 minuts, fins que la superfície sigui daurada.
- Reposar: deixar reposar uns 20 minuts abans de tallar-la perquè agafi consistència.
Notes i variacions
- En alguns països balcànics la fan sense beixamel, només amb albergínia i carn.
- A Turquia existeix una versió més lleugera, sense forn, amb albergínia fregida i guisat de carn amb tomàquet.
- Acompanyada amb una amanida fresca i un vi blanc sec grec, esdevé un àpat complet.
