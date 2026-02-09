En l’anterior article vaig dir que en aquest parlaria d’objectius i encara que he donat moltíssimes classes sobre aquest tema i he passat més de 30 anys preparant-los, l’altre dia em van parlar dels objectius SMART que, encara que són els mateixos que porto una vida explicant la moda de fa uns anys, sembla que com aquestes sigles són més fàcils de recordar. S Específics M Medibles o Mesurables, A Assolibles, R Rellevants, jo diria importants, però em val si amb aquest nom us serveix per a recordar com han de ser els objectius i, finalment, que no menys important, T Temps, que fa referència al fet que hem de posar-li data quant a aconseguir-los.
I encara que això segurament és molt conegut en el món de les vendes, és vàlid per a qualsevol persona que vulgui seguir i aconseguir un objectiu. Per exemple, vull pescar 5 peixos per primera vegada. Posar-se un objectiu clar i sense dubtes, fet! Que pugui mesurar, fet! (vol pescar 5 peixos). És assolible? Jo crec que sí. Tal vegada 500 no ho seria, però 5 és, a més d’assolible, realista. És rellevant, important? Per a ser la primera vegada, sembla ser-ho, tal vegada un, dos o tres podrien ser sort, 5 semblaria que com a mínim ja has après a pescar. Temps en un dia, per exemple. Sembla que hem fet amb això uns objectius SMART. I encara que les quantitats de temps, peixos, etc. podrien ser diferents, al final crec que amb aquest exemple s’han entès perfectament.
Tots els articles a www.juanjuncosa.com.
1 comentari
Hello.This post was really interesting, particularly because I was searching for thoughts on this subject last Monday.