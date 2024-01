La mostra ‘Estampes’, de Pedro Muñoz, s’exposa a Encamp

L’artista Pedro Muñoz exposant a Encamp (Comú)

L’exposició ‘Estampes’, de l’artista Pedro Muñoz Barrero, ha donat aquest dimarts, 9 de gener, el tret de sortida amb la jornada inaugural, i romandrà disponible per a ser visitada a la sala d’exposicions del Comú d’Encamp fins al dilluns, dia 12 de febrer.

A l’acte inaugural ha estat present el mateix autor, acompanyat del cònsol menor, Xavier Fernàndez, el qual ha destacat que «és un plaer obrir les portes de casa comuna per a acollir a la parròquia cultura feta amb la dedicació de tota una vida».

Per la seva part, Pedro Muñoz ha agraït al Comú el fet de poder tornar a exposar a Encamp i poder compartir la seva passió pictòrica. A la sala d’exposicions també han estat presents familiars i amics de l’autor, a més d’altres membres de la corporació i ciutadans que no s’han volgut perdre l’estrena de la mostra.

Cal recordar que ‘Estampes’ es podrà visitar durant l’horari habitual de Casa Comuna, de dilluns a dijous, de 8:00 a 16:30, i els divendres, de 8:00 a 15:00. L’entrada és gratuïta i l’exposició és oberta a tots els públics.

La mostra, de caràcter figuratiu, està formada per diverses peces de mitjà format, on s’exhibeixen diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. El conjunt d’obres proposat per l’artista, resident a Andorra des de fa una seixantena d’anys, comprèn diversos llenços que estaran a la venda, i els guanys que se n’aconsegueixin es donaran a diferents associacions animalistes del país.