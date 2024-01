La Seu obre la porta a la incorporació de nous col·lectius als horts socials

Horts socials a l’Horta del Valira, a la Seu d’Urgell (Foto: arxiu / RàdioSeu)

El darrer ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar, per unanimitat, una modificació de l’ordenança relativa a horts socials del municipi. Això ha de permetre que s’hi incorporin, entre altres col·lectius, usuaris de serveis com el Pla de Transició al Treball (PTT) i la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).

La mesura coincideix amb l’actual previsió d’ampliar l’oferta d’aquests horts, gràcies a l’habilitació d’un nou terreny de la partida de Sant Ermengol, a prop del parc de Bombers i de la zona esportiva. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, considera “molt important” aquesta modificació i l’ampliació prevista, perquè es manté l’oferta ja existent per a la gent gran -ubicada a tocar del riu Valira- i, alhora, es pot ampliar aquesta activitat a d’altres persones de la ciutat i, en aquest cas, apropar l’activitat hortícola a gent jove. En aquesta mateixa línia, en podran fer ús igualment usuaris del Centre de Salut Mental.

L’octubre passat, el ple de l’Ajuntament ja va aprovar per unanimitat una moció amb què el consistori es compromet a posar en marxa ben aviat la nova oferta de 39 horts socials a la partida de Sant Ermengol. Una xifra que, per tant, comportarà multiplicar gairebé per quatre la disponibilitat actual, que és de 10 horts ubicats al parc de l’Horta del Valira, a tocar del riu. Aquesta parcel·la ja funciona des de fa anys i està adreçada específicament a la gent gran. La moció, proposada pel grup de Junts, es va aprovar amb les transaccions de l’equip de govern (Compromís) i amb el suport també d’ERC i la CUP.

En aquest debat la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, va recordar que la recepció de les obres va arribar el mes de març passat i que ara, després que s’ha desbrossat la finca, es confia de poder donar-li ja l’ús previst. Per part de Junts, Carme Espuga, va remarcar que l’ampliació s’ha planificat per tal que hi puguin accedir més col·lectius. Des d’ERC i la CUP, Marian Lamolla i Núria Valls també van esmentar la importància de facilitar els horts socials al màxim possible de gent.