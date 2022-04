La Mobile Week la Seu inclourà 14 diàlegs i 14 tallers i conferències entre el 10 i el 14 de maig

La Seu d’Urgell ha presentat la programació de la Mobile Week la Seu d’Urgell que tindrà lloc del 10 al 14 de maig a la capital alturgellenca, iniciativa que s’emmarca en la Mobile Week Catalunya 2022 on tindran lloc 14 tallers, 14 diàlegs/conferències, un family day i un networking per a empreses i autònoms.

La presentació, que s’ha realitzat de manera híbrida, ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i del vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ambdós de manera presencial des del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d’Urgell, i de la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany, i de la representant de la Mobile World Capital Barcelona, Cristina Colom, que han pres part, totes dues, de manera telemàtica.

Francesc Viaplana, alcalde de la Seu, ha manifestat que la Mobile Week la Seu d’Urgell, en el marc del debat sobre la transformació digital d’arreu del país, “vol apropar a tota la ciutadania les noves tecnologies i alhora explicar tot el que ja s’està fent, des dels centres educatius, els centres de salut, empreses i autònoms, entre altres entitats i institucions de la Seu d’Urgell, per conèixer com la tecnologia ens ajuda al nostre dia a dia en l’àmbit de la salut, l’ensenyament i la vida quotidiana”. Viaplana ha remarcat la importància de la trentena d’entitats i empreses que hi participaran: “sense tots ells no seria possible organitzar aquesta Mobile Week”.

Per la seva part, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha assenyalat l’augment del nombre d’activitats de la Mobile Week la Seu d’aquest any respecte a la de l’any passat. “Si en l’edició de 2021 s’hi van portar a terme 17 activitats, enguany hi ha programades 30 propostes, totes elles gratuïtes i obertes a la ciutadania”. Fàbrega ha volgut destacar els mini tallers de 15 minuts de durada sobre com fer servir els contenidors intel·ligents amb el telèfon mòbil, “un projecte de ciutat intel·ligent en el qual apostem”. Aquesta activitat, que anirà a càrrec de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, tindrà lloc de manera permanent durant cada dia que se celebri la Mobile Week, a la plaça de Les Monges.

La #mWeeklaSeu22

Tallers: Per una tecnologia que construeixi ponts i destrueixi barreres.

Seran activitats teòriques pràctiques on els assistents podran formar-se sobre un determinat tema relacionat amb la tecnologia de manera intensiva i interactiva.

Com funciona l’IdCat Mobil?

Com fer servir els contenidors intel·ligents a través de l’APP.

Taller de Realitat Virtual per a persones amb diversitat funcional.

Taller de Gestió de contrasenyes i dades segures.

Taller de programació amb llenguatge de blocs.

Compartim experiències i trenquem estereotips: què fa una persona que es dedica a la tecnologia, dones referents.

Diàlegs i conferències: Per una tecnologia més humana. Per una humanitat més tecnològica

Conferències, diàlegs, presentacions i entrevistes entre experts davant la ciutadania sobre els temes següents:

Embaràs, Nadons i Pantalles.

Pantalles dels 0 als 6 anys?

Entrevista a RàdioSeu: El Picot 3.0 – Salut Mental i Noves tecnologies.

Telemedicina en l’entorn rural: la consulta telemàtica de cardiologia pediàtrica entre la Seu i l’hospital Sant Joan de Déu.

Taula Rodona: ús responsable de les xarxes socials. Prevenció del Ciberassetjament.

El meu primer mòbil.

Taller d’aplicacions per al control parental en l’ús del mòbil.

Taula d’experiències de l’aplicació de les noves tecnologies en l’alumnat del SIEI.

Juguem amb un algorisme d’escacs, un exemple de pensament computacional.

Intel·ligència artificial en Radiologia.

Entrevista a Marta Bertran Ferrer, guardonada amb el premi Dona TIC, en la categoria d’estudiant universitària 2021, de la Generalitat de Catalunya.

2n Networking + empresa

Per divendres 13 de maig la Mobile Week la Seu ha organitzat el 2n Networking + empresa i autònoms. En aquesta edició s’han programat dos diàlegs entorn la ciberseguretat a l’empresa i dos diàlegs per conèixer els ajuts del Kit Digital i casos d’ús que es porten a terme i que poden millorar la productivitat d’una empresa a través del 5G.

Family Day

El dissabte 14 de maig tindrà lloc el Family Day, una jornada adreçada a famílies per tal que participin en activitats al voltant de la tecnologia de manera pedagògica i alhora entretinguda, amb les següents propostes:

Taller d’Impressió 3D: imprimeix el teu clauer en 3D.

Taller de Robòtica Educativa.

Escape room Viatge en el temps.

Escape room Atrapa la hacker d’Instagram.

Taller de drons Educatius.

Cinema “Ready Player One”.

Activitats a les escoles

Durant la Mobile Week la Seu també es realitzaran dos tallers adreçats a tots els alumnes de 6è de primària i de 1r d‘ESO a càrrec de l’Associació Young It Girls i Robotix.

Participants a la Mobile Week la Seu d’Urgell

A la Mobile Week la Seu d’Urgell hi intervindran 30 entitats i empreses tant de la ciutat com del territori. Els promotors en són la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, i l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) que desenvolupa aquest projecte.

Així mateix, a través del Pla Eductiu d’Entorn hi participen les escoles MN. Albert Vives, l’Institut La Valira, el Col·legi La Salle i l’Institut Joan Brudieu. També hi prendrà part Pediatria dels Pirineus, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell l’Aula de Tecnologia Loopa, l’Associació Young It Girls, Robotix, entre d’altres.

En aquesta segona edició de la Mobile Week també hi participaran el Taller Claror i El Picot que aportaran contingut i participant activament en el programa, així com la Fundació Sant Hospital i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

A escala empresarial, l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i l’àrea de promoció del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Cambra de Comerç de Lleida, I2cat, Alt Urgell Fibra, Mainpro i l’Agencia Catalana de Ciberseguretat aproparan la tecnologia a empreses i autònoms del nostre territori.

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet i les àrees d’Informàtica, Educació, Promoció Econòmica i el Punt Òmnia de la Seu també hi prenen part per fer un programa transversal que ajudi a apropar la tecnologia a tota la ciutadania.

On ciutadania i tecnologia connecten

La Mobile Week Catalunya 2022, on la Seu d’Urgell és un dels 16 territoris participants, amb més de 300 activitats, 500 ponents i 450 hores d’aprenentatge. Amb el lema “on ciutadania i tecnologia connecten”, la programació pivotarà sobre tres eixos temàtics principals: drets, ètica i habilitats digitals.

L’objectiu és que les persones siguin les protagonistes de les activitats i es creïn espais que les interpel·lin per fer-les partícips, situar-les realment al centre de la transformació digital i que adquireixin un sentit més crític de l’impacte de la tecnologia a la mateixa societat. Les propostes de la Mobile Week Catalunya 2022 es programaran en diferents dies entre el 25 d’abril i el 28 de maig, en funció de cada municipi o territori.

Aquesta edició girarà al voltant de temàtiques com la protecció dels drets digitals de la ciutadania, la desinformació i la privacitat de dades; les habilitats digitals i el paper clau de l’educació per formar joves i, alhora, potenciar l’augment de perfils femenins en les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts Gràfiques i Matemàtiques); o l’exploració de les noves eines i mitjans digitals en l’àmbit de la cultura i l’entreteniment.