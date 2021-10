La ministra Vilarrubla es reuneix amb el conseller català d’Educació, Gonzàlez-Cambray

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez–Cambray i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, Ester Vilarrubla, han destacat la voluntat de continuar enfortint vincles entre els dos governs en matèria educativa. Així ho han expressat amb posterioritat a la reunió que han mantingut avui a Esterri d’Àneu.

Gonzàlez–Cambray i Vilarrubla, durant la reunió, han apuntat, que s’estudiarà la possibilitat de potenciar el conveni ja existent en matèria de Formació Professional, perquè els alumnes d’Andorra puguin realitzar pràctiques en empreses de Catalunya i a l’inrevés. El conseller, per la seva banda, ha apuntat que “el govern andorrà té una feina feta de fa anys en l’àmbit curricular, i des de Catalunya creiem que aquest és un dels principals reptes del nostre sistema educatiu: adaptar el currículum a les necessitats dels nostres joves i infants”.

Durant la reunió també s’ha tractat aspectes com el currículum i la formació professional, i s’han emplaçat a continuar col·laborant conjuntament en aquestes i d’altres matèries educatives. El titular d’Educació ha manifestat que “el govern andorrà té una feina feta de fa anys en l’àmbit curricular, i des de Catalunya creiem que aquest és un dels principals reptes del nostre sistema educatiu: adaptar el currículum a les necessitats dels nostres joves i infants per tal que puguin adquirir les competències per prendre les millors decisions al llarg de la seva vida”. Per la seva banda, la ministra Vilarrubla ha destacat que “l’educació no té fronteres i que de ben segur que podem aprendre de les fortaleses de l’altre per millorar”.

Vilarrubla i Gonzàlez-Cambray han acordat realitzar una reunió de treball properament més àmplia i amb la presència de tècnics tant del ministeri com de la conselleria per buscar noves sinergies i reforçar les existents.

Posteriorment, el conseller i la ministra han inaugurat les VIII Jornades per a l’excel·lència, enguany sota el títol de “L’educació, la clau del futur”. L’objectiu de les jornades és aportar a l’Alt Pirineu noves visions en la recerca de l’excel·lència com a eina de treball. Un esdeveniment que vol ser una referència per als professionals que aspirin a la millora continua i al perfeccionament professional per obtenir els millors resultats.

Vilarrubla ha posat en relleu la riquesa de l’estructura educativa al Principat, amb tres sistemes educatius públics i de lliure elecció. A més, també ha destacat la importància d’adaptar-se als canvis que experimenta la societat per poder seguir formant la ciutadania del futur. En especial, Vilarrubla ha exposat l’estreta vinculació de l’educació i el món digital –un vincle que s’ha evidenciat encara més després de la pandèmia de SARS-CoV-2–.

En aquest sentit, Vilarrubla ha explicat el model del sistema andorrà, que ja des del 2012 ha desplegat el Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu (Permsea), que ha permès que els joves compaginin les noves eines formatives amb les tradicionals des d’un enfocament transversal: “cal identificar aquelles competències específiques lligades a una àrea de coneixement com les llengües, les matemàtiques o la música, i alhora veure com es complementen amb les competències transversals que, per la seva banda, condueixen els alumnes a qüestionaments constants de l’entorn, a processos d’aprenentatge diversos o a l’establiment de relacions positives amb la resta de companys”.

Finalment, la titular d’Educació i Ensenyament Superior ha reiterat un cop més la importància del rol del docent, “imprescindible en tot el procés formatiu i que ha evolucionat, transformat i que ja va molt més enllà de només transmetre el coneixement acadèmic de les assignatures que imparteix”. Per a Vilarrubla, “si la societat avança, l’escola no pot quedar-se immòbil; ha de ser motor dels canvis”.