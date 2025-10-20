La ministra Marsol presenta el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació a comuns i a agents econòmics i socials del país

La ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, juntament amb el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, la directora d’Andorra Business (AB), Judit Hidalgo i la gerenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Marta Domènech, han presentat aquest dilluns el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació a agents econòmics i socials del país.
Després d’haver-lo donat a conèixer el passat 10 d’octubre davant la Comissió Legislativa d’Economia del Consell General, aquest dilluns ha estat el torn de representants de sectors estratègics que es consideren fonamentals per a contribuir a desenvolupar el Pla, com són l’educatiu, el sanitari, el turístic, l’econòmic i el financer, a més dels clústers (Actinn i Andorra Sports Cluster), dels comuns i de Govern. És previst que aquest mateix dijous es torni a fer la presentació, també a les dependències que AB i AR+I comparteixen a Andorra la Vella, davant de la resta d’agents del país que tenen algun lligam amb la recerca i la innovació.
El Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació compromet l’Executiu a incrementar progressivament la inversió pública en aquest camp —del 1’75% previst per al 2026 fins al 7-8% del pressupost— per a impulsar un nou model econòmic basat en la innovació, la recerca i la tecnologia en sectors d’hiper-especialització i que es consideren estratègics per a la diversificació econòmica pel país.
El Pla es fonamenta en l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria 2021-2030, elaborada amb la participació de més de 40 agents públics i privats. De la mateixa manera que va fer davant la comissió legislativa, la ministra Marsol ha recordat que “el pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada”, i ha subratllat que “Andorra pot actuar amb més agilitat que altres països per a consolidar-se com un ecosistema d’innovació tecnològica i socioeconòmica”.
Les dues sessions informatives programades per a aquesta setmana busquen donar a conèixer el Pla entre els agents que es consideren estratègics i amb l’objectiu que la seva implementació pugui sumar el nombre màxim d’implicats possibles per a un projecte transversal i de país.