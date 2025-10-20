Al juliol va créixer el preu unitari de les importacions (+8,3%) i les exportacions (+16,3%)

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de juliol de 2025, ha experimentat una variació positiva del +8,3% en relació amb l’any anterior. Si es comparen amb el mes passat, el preu de les importacions augmenta un +2,3%. En el mateix període el preu de les exportacions ha crescut un +16,3% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, el de les exportacions té una variació positiva de +16,5%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum augmenten un +6,1%, els béns de capital creixen un +54,3% i els béns intermedis experimenten una variació positiva de +2,1%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions, el preu de grups com “Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria” (+39,5%), “Begudes i tabac” (+9,5%) i “Productes alimentaris i animals vius” (+8,6%) ha experimentat augments destacats. En canvi, el preu unitari de grups com “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” (-22,8%), “Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)” (-22,2%) i “Combustibles, lubrificants minerals i productes similars” (-21,2%) ha mostrat una tendència negativa en comparació amb fa 12 mesos.
En el conjunt de zones geogràfiques, al juliol de 2025, destaca l’evolució dels preus unitaris de les importacions provinents d’Espanya, amb un increment interanual del +9,7%. En canvi, en la part negativa, sobresurt la caiguda dels preus de les importacions procedents de la “Resta del món”, que han registrat un descens del -10,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.