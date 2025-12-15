La ministra d’Afers Exteriors rep les còpies d’estil del nunci apostòlic, Mons Piero Pioppo

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha rebut de Mons. Piero Pioppo, nunci apostòlic de la Santa Seu, les còpies d’estil, pas previ a la posterior presentació de les cartes credencials davant del copríncep episcopal, Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat. Pioppo va ser designat pel Sant Pare, el papa Lleó XIV, com a nou nunci apostòlic a Espanya i al Principat d’Andorra, nomenament fet públic per la Santa Seu el 15 de setembre de 2025 en rebre el plàcet corresponent.
Durant la trobada, s’han repassat l’estat de les relacions bilaterals entre el Principat d’Andorra i la Santa Seu, el marc històric i institucional d’Andorra, així com diverses línies de cooperació i s’han tractat diverses qüestions d’actualitat internacional i de la situació geopolítica internacional.
El nunci apostòlic és el degà del cos diplomàtic acreditat a Andorra i com a degà representa el cos en els actes on hi són presents. En aquest sentit la ministra, Imma Tor ha traslladat al nunci apostòlic la invitació per a assistir als actes de celebració de la Constitució del proper any.