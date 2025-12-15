Andorran Banking consolida el seu suport al programa d’atenció primària de Càritas Andorrana

Andorran Banking consolida el seu suport a Càritas Andorrana, que va començar fa vuit anys, amb una aportació de 6.000 euros que es destinaran al programa d’Acollida-Atenció primària de l’entitat, un dels eixos centrals de l’entitat en la lluita contra la vulnerabilitat social. Aquest programa té com a objectiu atendre, acompanyar i oferir respostes integrals a persones i famílies que es troben en situacions de precarietat o dificultats econòmiques, socials o d’accés a serveis essencials.
Tot i que Andorra disposa d’un bon sistema de protecció social, durant el 2025, Càritas Andorrana ha atès fins a la data d’avui 294 famílies, que representen 512 persones, una xifra similar a la de l’any passat. Al llarg de 2024, l’entitat va donar suport a 552 persones, que conjuntament van presentar 1.112 problemàtiques diverses. D’aquestes, el programa va poder resoldre el 75%, ja sigui mitjançant orientació, derivacions especialitzades o ajudes econòmiques i materials
En els darrers anys, l’entitat ha observat un increment de famílies amb renda disponible reduïda, que tot i tenir feina es troben amb dificultats creixents per a fer front a la vida quotidiana, especialment a causa de l’augment del cost de la vida, l’encariment de l’habitatge i els subministraments. A més, Càritas Andorrana també atén un volum important de persones que pateixen soledat, angoixa o desarrelament, i per a les quals l’acompanyament emocional i social és clau.
L’objectiu d’Andorran Banking és impulsar i acompanyar les entitats i organitzacions que desenvolupen projectes amb un impacte positiu i real sobre la societat andorrana, contribuint així al seu progrés i benestar.
Durant l’acte de lliurament, la presidenta de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas, ha expressat que “aquesta aportació ens dona la possibilitat de respondre amb més eficàcia a les necessitats que detectem cada dia i d’acompanyar un nombre creixent de persones. Valorem molt aquesta col·laboració sostinguda en el temps.”
Per part d’Andorran Banking, la directora general, Esther Puigcercós, ha destacat la rellevància d’aquesta col·laboració. “El nostre compromís amb la comunitat és ferm, i aquesta aportació n’és un exemple clar. Com a institució que representa el sector bancari andorrà, des d’Andorran Banking considerem essencial donar suport a projectes que tenen un impacte directe en la vida de les persones. En un context econòmic exigent, en què moltes famílies es veuen afectades per l’augment del cost de la vida, és imprescindible sumar esforços amb entitats com Càritas Andorrana per a garantir que ningú no quedi enrere. Continuarem treballant per a enfortir iniciatives que contribueixin al benestar social i que reforcin la cohesió del nostre país”.