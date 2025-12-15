Controlen la conductora d’un patinet que s’havia saltat dos semàfors i li troben droga al damunt

La matinada d’aquest passat diumenge, 14 de desembre, la conductora d’un patinet elèctric, una dona de 29 anys, va ser arrestada amb 0,43 grams d’MDMA després que els agents del servei de Policia la controlessin per haver-se saltat dos semàfors que eren en vermell. Segons el servei de l’ordre, els fets van tenir lloc a Andorra la Vella.
Val a dir, que un cop se li va localitzar la droga que posseïa, la dona es va negar a sotmetre’s a la prova de tòxics, motiu pel qual també se la va detenir com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.