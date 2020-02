El nou pla de dinamització de la Massana haurà de preveure les possibles conseqüències de la construcció de la desviació prevista en el pla d’infraestructures viàries nacionals. Així ho explica la cònsol major conscient que encara hi ha temps en no ser una de les prioritats del Govern. Olga Molné diu que els esforços se centraran a evitar que la parròquia quedi aïllada.

El nou pla de dinamització de la parròquia de la Massana que es treballa entre el comú i el teixit econòmic, social i associatiu pretén aportar millores a la parròquia també en la vessant del trànsit.

Conscients que la desviació de la Massana eliminaria en part aquesta problemàtica, la cònsol major diu que cal preparar-se perquè aquesta millora en el trànsit no afecti el comerç de la parròquia.

Per això l’aposta és avançar-se perquè aquesta obra, de moment encara aparcada, tingui el mínim impacte. Olga Molné explica que “es farà unint el centre del poble amb el desviament, fent carrers alternatius i aparcaments procurant que la Massana no quedi aïllada”. En aquest sentit afegeix que “justament en el pla de dinamització hi ha tota una sèrie d’actuacions que s’haurien de fer per minimitzar les possibles conseqüències negatives que tingués”.



Molné avança també que ja treballen en el nou pla que ha rebut tota una sèrie de propostes de millora que s’hauran d’estudiar. Unes propostes que tenen en compte els punts forts i febles de la parròquia. Així, entre d’altres, hi ha propostes per a la pacificació del trànsit, la millora de les voreres, de les places, fer més passejos o més zones verdes.

Són propostes previstes en un esborrany pendent de discussió. També caldrà especificar quines seran les actuacions prioritàries, algunes de les quals es podrien plasmar en el primer pressupost del nou consolat encara sense data.