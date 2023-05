La Massana es prepara per a fer flaire de primavera

Cartell anunciant l’Andoflora 2023 a la Massana (Comú de la Massana)

Andoflora arriba a la seva 29a edició i tindrà lloc del 19 al 21 de maig, a la plaça de les Fontetes de la Massana. Com s’ha fet en les darreres edicions, l’obertura de la fira anirà a càrrec dels escolars de la Massana, amb una acció artística al voltant de la temàtica central d’aquest any: el sol i el color groc, per a simbolitzar la vida i l’energia.

Divendres, 19 de maig, a les 11 hores, es farà la inauguració oficial, amb els parlaments i l’espectacle que Líquid Dansa ha preparat especialment per a l’ocasió. A partir d’aquí, es donarà el tret de sortida a tres dies plens d’activitats. “Són tres dècades de treball constant per a mantenir aquest esdeveniment que, sens dubte, s’ha convertit en una cita ineludible dels amants de les plantes i la jardineria, però també de les persones que tenen ganes de passar una bona estona, amb els tallers i activitats que s’organitzen”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné, que ha agraït la implicació dels diferents departaments del Comú i a totes les entitats que s’involucren en l’esdeveniment.





Novetats destacades

Com ha explicat el conseller de Cultura, Guillem Forné, “la participació ciutadana és el puntal d’Andoflora i, per això, aquest any encara ho hem volgut reforçar més, ja que comptem amb setze col·laboradors i amb activitats per a afavorir la implicació del públic”. Forné ha fet especial menció al Punt 400, a l’Esplai i a la gent gran de la Massana, que aportaran tota la seva creativitat al mercat.

Una de les novetats d’aquest any és el concurs d’art al carrer, a càrrec de la Capsa. Els participants hauran de recollir un bloc de dibuix a la Biblioteca Comunal Antoni Morell. A partir d’aquí poden mostrar la seva creativitat, plasmant sobre el paper tot allò que els inspira Andoflora. La directora de la Capsa, Rosa Mujal, ha explicat que aquesta acció “permetrà tenir un recull de dibuixos i esbossos sobre Andoflora i, a més, permetrà veure com treballen els artistes.

També hi haurà un concurs per a implicar, sobretot, el públic més jove. Es tracta d’un concurs d’instagram que consistirà en penjar fotos relacionades amb Andoflora etiquetant @lamassana i amb el hastag #andoflora2023.

D’altra banda, també s’instal·laran photocalls que estaran distribuïts pel centre de la Massana, amb la intenció que tothom s’hi pugui fer fotos i contribueixi a la promoció de l’esdeveniment.

Pel que fa a la part del mercat, el nombre d’estands es manté en els vint-i-cinc. Hi haurà parades amb flors, plantes i jardineria, ja que és l’essència d’Andoflora, però també hi haurà altres productes relacionats, com joies o teixits inspirats en la vegetació, a més de productes artesanals i de cosmètica natural.





Música, dansa i tallers

Andoflora comptarà com sempre amb molts espectacles, com les actuacions de la Grossband, l’Andorra Gospel Cor, la Coral Polifònica d’Alella, un concert de boleros o la música underground de Rickhy Vuelcom, que atraurà els més joves.

A més, uns dies abans d’Andoflora, la Massana donarà la benvinguda a la primavera amb el concert d’orgue “A la llum del classicisme ibèric”, amb Ignacio Ribas i Aarón Ribas. Serà dissabte, 13 de maig, a les 21.30 hores, a la l’Església parroquial de la Massana.

També hi haurà dansa, amb “La Jove Revolució”, de la Jo Dansa o “Un raig de sol pel Girasol”, amb Líquid Dansa. A més, tants els infants com els adults podran gaudir de diferents tallers artístics i participar plegats al mural floral d’Andoflora. Com sempre la fira mercat comptarà amb l’actuació de l’Esbard Valls del Nord.

La directora de Cultura, Montse Checa, ha remarcat la gran varietat d’accions, que faran que cada dia es pugui gaudir d’Andoflora d’una forma diferent. A més, durant el cap de setmana d’Andoflora es podrà visitar gratuïtament la Farga Rossell i els visitants s’enduran de regal una planteta.

La cloenda serà diumenge a la tarda, amb l’entrega de premis dels concursos d’Instagram i d’art urbà.