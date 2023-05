Els metges recomanen reprendre demà el debat d’investidura perquè Cerni Escalé es recuperi bé del desmai

Cerni Escalé, segons abans del seu desmai

Ha estat l’ensurt del matí al debat d’investidura. Cerni Escalé, un dels dos polítics que presentava candidatura a cap de Govern, juntament amb Xavier Espot, s’ha començat a trobar malament i ha acabat desmaiant-se i caient al terra en plena sessió del Consell General.

La Cambra ha viscut astorada la indisposició d’Escalé i, immediatament, alguns dels presents l’han assistit davant d’una evident preocupació. De fet, durant el tram final de la seva intervenció ja s’albirava que quelcom d’anormal li succeïa al candidat, tant per la seva fesomia, com pel to de les seves paraules. Poc després, queia marejat.

Els metges, tenint en compte la situació viscuda per Cerni Escalé, han recomanat que, aquest, reposi durant tota la jornada per tal de recuperar-se amb millors garanties. Així, la sessió d’investidura es reprendrà aquest dimecres i no a la tarda, com s’hagués fet en circumstàncies normals.