Encamp acollirà la gala de Viles Florides el 22 de setembre

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas amb la presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (Comú)

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha rebut aquest matí de dimarts a la presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), entitat impulsora de Viles Florides, Mercè Martínez, en visita institucional a la parròquia, per tal d’anunciar l’acord per a organitzar la gala de viles florides 2023 a Encamp, el 22 de setembre.

La gala d’entrega de les Flors d’Honor comptarà amb els més de 160 municipis de Catalunya i parròquies d’Andorra, que participen en aquesta edició. L’acte es durà a terme el 22 de setembre a la plaça dels Arínsols amb l’assistència de més de 300 persones, entre alcaldes, cònsols i tècnics de cadascun dels ajuntaments i parròquies, així com professionals del sector i organització. La gala és un acte itinerant. L’edició 2022, per exemple, va ser a Tarragona.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha remarcat que “l’experiència de formar part del moviment de viles Florides és positiu” perquè ens ha “permès nodrir-nos de molts coneixements tècnics que hem pogut aplicar des del servei de Parcs i Jardins”. La cònsol també ha afegit que “l’obtenció de les flors d’honor ha sigut un bon reconeixement a la tasca dels tècnics comunals i un bon impuls per a seguir millorant” i, per tant, “estem molt contents de poder acollir un acte com aquest a Encamp”.

Respecte al programa previst pel dia 22 de setembre, s’organitzarà una jornada turística a la parròquia durant el matí, amb diferents activitats per als assistents per sa conèixer la parròquia i els diferents espais verds, així com diferents atractius culturals. La gala de lliurament de guardons tindrà lloc al vespre, a la plaça dels Arínsols.

Per la seva banda, la representant de Viles Florides, Mercè Martínez, ha agraït “la gran acollida d’Encamp, ja des del primer dia que es va sumar a Viles Florides i, especialment, enguany per organitzar la Gala de lliurament de les Flors d’Honor”

Mercè Martínez ha remarcat que “Encamp posa en valor parcs i jardins i creu fermament en el benefici que flors i plantes aporten al conjunt del territori. El comú compta amb 4 flors d’honor molt merescudes”





Encamp, la primera Vila Florida d’Andorra

Encamp forma part del moviment Viles Florides des del 2020, convertint-se en la primera parròquia d’Andorra a formar part d’aquesta comunitat de pobles i ciutats que promouen els espais verds urbans i enjardinats com a eina de transformació. Martínez ha destacat que “ha estat gràcies a la iniciativa d’Encamp que s’hi han anat afegint la resta de comuns, sent exemple per al país”.

Com a reconeixement a la seva tasca en la cura de l’enjardinament, l’ornamentació floral i la promoció de la cultura del verd, Encamp va ser distingida amb quatre Flors d’Honor l’any 2021. Actualment ja són sis les parròquies que formen part del moviment a Andorra i més de 160 municipis de Catalunya.