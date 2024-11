La Marató de 3Cat serà a la Seu informant de les activitats

Cartell de La Marató 2024

La Marató de 3Cat connectarà en directe al llarg del matí del pròxim diumenge, 15 de desembre, des del Parc del Segre de la Seu, espai públic emblemàtic de la Seu d’Urgell on, enguany, tindran lloc la majoria de les més d’una vintena d’activitats populars que s’hi portaran a terme per a recollir donatius per a aquesta causa solidària. Aquestes activitats estan organitzades pel teixit associatiu del municipi i compten amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

El regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Mas, destaca que “aquest any presentem dues novetats respecte altres anys, la seva ubicació al pulmó verd de la ciutat i l’oportunitat que suposa les diverses connexions que durant el matí TV3 farà en directe al Parc Olímpic del Segre”. El regidor Mas destaca “l’agraïment a totes aquelles entitats, institucions i associacions que s’involucren i participen en aquesta edició i animo i encoratjo a la participació i donació massiva de la gent de la Seu per a aquesta edició de la Marató”.

Recordar que en aquesta 33a edició de la Marató, sota el lema ‘A ple pulmó’, es dedicarà a unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l’increment de l’esperança de vida.





Programa d’activitats de La Marató de TV3

DIMARTS 10 DE DESEMBRE

Xerrada divulgativa sobre les malalties respiratòries a càrrec de personal sanitari especialitzat.

Hora: 19.00 h

Lloc: Biblioteca Sant Agustí

Bar Dandy pro Marató de TV3. Urna solidària fins al 15 de desembre.

L’Esplai de la Gent Gran farà una donació solidària pro Marató de TV3 per les malalties respiratòries. Venda d’obres fetes pel taller de pintura i dibuix.





DIMECRES DIA 11 DE DESEMBRE

Marxa nòrdica per la Marató de TV3 a càrrec de Cadí Pirineus amb el Guillem i l’Albert. Dues sortides a les 16,15h i a les 19,15h de l’estació d’autobusos.





DIVENDRES DIA 13 DE DESEMBRE

Tarda d’activitats dirigides pro Marató TV3 al Centre Esportiu Esquitx. Donatiu de 5€ per inscripció pro Marató TV3. Al mateix centre.





DISSABTE DIA 14 DE DESEMBRE

Cercavila i ballada de gegants i grallers: Associació de geganters de la Seu d’Urgell. Mercat i carrers de la ciutat. Durant tot el matí.

Matinal d’activitats dirigides. Urban Sport. Lloc Urban Sport La Seu Padel & Fitness de 9.30 a 13.30h.





DIUMENGE 15 DE DESEMBRE MATÍ

Campionat de petanca pro Marató de TV3. A les pistes municipals de Petanca a les 9h. Organitzat pel Club de Petanca La Seu.

De les 10h a les 14h al Parc del Segre

Venda de joguines i de jocs: AMPA la Salle

Parada solidària pro Marató: Associació contra el Càncer

Fes-te diable per la Marató: Associació de Diables de la Seu d’Urgell

Puja al cotxe de la Policia Municipal

Observació solar: Agrupació Astronòmica de La Seu d’Urgell (AASU)

Venda de productes típics del Marroc: Comunitat Musulmana

Calderada solidària Pro Marató. A partir de les 13h. Venda de tiquets el mateix matí a partir de les 10h, hi haurà taules per a poder menjar, i també us la podreu endur (cal portar recipient). Preu de la ració: 5€. A càrrec de la Confraria de Sant Antoni Abat.

Parada solidària pro Marató TV3. Venda de productes. A càrrec de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell i de l’Associació Urgellenca de Dones.

Xocolata i coca. Parada solidària pro Marató TV3. A càrrec de l’Associació Menja’t l’Alt Urgell.

Masterclass Zumba pro Marató TV3 a càrrec d’Urban Sport La Seu Padel & Fitness. A les 11.30h.

De les 12.30h a les 14h. Ballada de Sardanes (cd): Amics de la Sardana

Unió Excursionista Urgellenca. Tastet d’escalada.

Club Cadí Canoë-Kayac. Competició de Piragüisme.





DIUMENGE 15 DE DESEMBRE TARDA

Quinto popular pro Marató. A la Sala Sant Domènec organitzat per l’Associació Urgellenca de Dones i l’Associació de Dones i Confraresses. A les 17h.





ORGANITZAT PER:

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CONSERVATORI DE MÚSICA DELS PIRINEUS

ESPLAI DE LA GENT GRAN

ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES

ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESSES DE L’ALT URGELL

AMPA LA SALLE

CLUB PETANCA LA SEU

POLICIA MUNICIPAL

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER

ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I GRALLERS DE LA SEU D’ URGELL

ASSOCIACIÓ DE DIABLES DE LA SEU D’URGELL

AMICS DE LA SARDANA

AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE LA SEU D’URGELL (AASU)

CENTRE ESPORTIU ESQUITX

BAR DANDY

COMUNITAT MUSULMANA

CADI PIRINEUS

CONFRARIA DE SANT ANTONI ABAT

URBAN SPORT LA SEU, PADEL CLUB & FITNESS

ASSOCIACIÓ MENJA’T L’ALT URGELL

UNIO EXCURSIONISTA URGELLENCA

CLUB CADÍ CANOË – KAYAK





AMB LA COL·LABORACIÓ DE: