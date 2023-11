La Malagasy Gospel visita Andorra amb la seva nova gira i amb Kilema

Cartell de l’actuació de la Malagasy Gospel a Andorra (Aigua de Coco)

La Malagasy Gospel, una agrupació artística nascuda al 2007 al Centre d’Acollida Socioeducativa i Musical (CASEM) de la Fundació Agua de Coco, visita Andorra el proper divendres, 24 de novembre. L’agrupació actuarà a les 19:30 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, acompanyada de l’artista de Madagascar, Kilema.

Des del 24 de novembre fins al 2 de desembre, la Malagasy Gospel, cor que va apostar pel potencial de nens i nenes dels barris més desfavorits de Tulear (sud-est de Madagascar), viatjarà des de França fins a Andorra i, finalment, acabarà la seva gira a Espanya. El concert al Principat és possible gràcies a la col·laboració del Govern d’Andorra i dels comuns d’Ordino i Sant Julià de Lòria.

En aquesta ocasió, l’agrupació musical estarà formada per 12 estudiants del cor malgaix (llengua parlada a Madagascar i a les illes Comores, Mayotte i Reunió). A més, comptarà amb la presència de la veu solista de Harris i la col·laboració especial de Kilema, músic nascut a Madagascar i padrí del CASEM. El Cor de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp també participarà en el concert d’enguany, cantant cançons del seu repertori i acompanyant a l’agrupació malgaix en algunes de les seves.

La Malagasy Gospel ha realitzat nombroses gires internacionals, passant fins a 10 ocasions per Europa. Les integrants de la coral canvien a cada gira, intentant que el màxim número de noies visquin l’experiència d’una gira internacional. En les seves gires, les estudiants descobreixen països i ciutats noves, però també intercanvien cultura amb altres alumnes dels diferents territoris, a través de jocs i de música. Durant el 24 de novembre, l’agrupació visitarà les escoles andorranes de batxillerat i segona ensenyança d’Ordino i Àgora International School.

No es tracta només d’un projecte musical, sinó que constitueix una aposta per a l’educació. Es tracta d’un cor que canta a favor dels drets de la infància i lluita contra la exclusió social. La gira, sota el lema “Ponte en su piel” busca que el públic connecti amb la situació actual de les joves que procedeixen de les zones més desfavorides de Madagascar. L’espectacle contindrà cançons malgaixes, espanyoles i internacionals que solen ser cantades a cappella o amb acompanyament musical d’instruments tradicionals. En les cançons es transmet el dia a dia a Madagascar, parlen de l’explotació infantil i de la infància i els seus drets.

Tots els diners recaptats amb la gira aniran destinats a la construcció del nou Centre d’Acollida Socioeducativa i Musical de l’ONG Agua de Coco a Madagascar, on cada any es formen al voltant de 600 alumnes en 12 disciplines artístiques diferents. Amb aquest nou centre s’espera duplicar les places disponibles, fer-lo més accessible i crear un espai referent per a l’educació musical al sud de Madagascar.

Més informació de la gira i entrades: https://malagasygospel.org/inicio/.





Aigua de Coco

Aigua de Coco va néixer el 20 de desembre de 1994 amb l’objectiu principal de cobrir les necessitats de les famílies que vivien al carrer de la ciutat de Battambang (Cambodja). Actualment, Aigua de Coco té com a missió contribuir en la millora de qualitat de vida dels col·lectius en situació de risc d’exclusió social a països com Madagascar i Cambodja on hi ha més de 40.000 persones beneficiant-se dels seus projectes. La seu principal de l’organització es troba a Granada, tot i que compta amb delegacions a vàries ciutats d’Espanya, així com a diferents països europeus.