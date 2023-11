El BC Andorra juga diumenge a la pista del granada (12:30h)

Rafa Luz pot reaparèixer aquest diumenge (DaniSpeedy per al Comú Encamp / BC Andorra)

El Granada és el proper rival del BC Andorra, a la lliga Endesa-ACB. El partit, corresponent a la 10a jornada del campionat, es disputarà aquest diumenge a l’hora del vermut, a les 12:30 hores. Els de Natxo Lezcano venen de fer un matx irregular davant del Baxi Manresa, amb qui van caure derrotats, al Pavelló del Govern, per 86 a 90. És cert que sembla poca diferència, però és que els tricolors van tenir diferències en contra molt significatives. Una reacció insuficient va permetre als andorrans maquillar el marcador.

Sobre el proper contrincant dels del Principat, la seva posició a la taula classificatòria no és precisament bo. Però, alerta, Lezcano adverteix que el lloc on es troba el Granada és enganyós. Els andalusos ocupen el penúltim lloc amb 1 partit guanyat i 8 de perduts, els mateixos registres que el cuer, el conegut Palència. Així doncs, compte, no val a confiar-se, que no es tracti d’un llop amb pell de corder.

De la seva banda, el BC Andorra transita a la zona mitja de la taula -10è en el moment de fer aquesta crònica-, amb 4 victòries i 5 derrotes. Un balanç que comparteixen 5 equips més a banda dels tricolors, la qual cosa evidencia la igualtat que regna a la classificació. Un triomf permet accedir al cel i una derrota ser a prop de l’infern.

Factor important per als andorrans serà veure com evolucionen els homes que venen de lesions o encara estan mancats de rodatge. Rafa Luz i “el metralleta” Harding són només uns exemples.