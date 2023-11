L’Alt Urgell programa ‘Va de Networking al Pirineu” per a connectar els emprenedors

Cartell de la jornada “Va de Networking al Pirineu (CCAU)

La Seu d’Urgell acollirà, el pròxim dimarts, 21 de novembre, la jornada “Va de Networking al Pirineu”, una iniciativa que té com a objectiu facilitar les interactuacions entre empresaris, emprenedors i professionals per tal que puguin establir nous contactes i noves línies de col·laboració. La jornada és oberta tant als professionals que han participat en les diverses sessions de networking realitzades durant l’any 2023 com a aquells altres que hi puguin estar interessats per primer cop.

L’acte es desenvoluparà de 5 a 7 de la tarda al Punt d’Atenció Golgalleida Alt Urgell, situat al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) a l’edifici les Monges de la Seu d’Urgell. Estarà conduït per Mònica Mendoza, referent internacional com a experta en estratègia de vendes i desenvolupament personal. Mendoza, a qui l’agència Thinking Heads considera una de les millors conferenciants del moment, compartirà la seva visió sobre la situació actual del mercat i proporcionarà consells pràctics per a rendibilitzar al màxim els negocis.

Les places per a aquest esdeveniment són limitades, raó per la qual l’organització recomana a les persones interessades formalitzar la inscripció amb suficient antelació a través del formulari que trobaran a la pàgina web: https://promocioeconomica.cat/agenda/va-de-networking-pirineu-2/.