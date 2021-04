La majoria tomba l’esmena a la totalitat del PS a l’Institut Nacional de l’Habitatge

La majoria ha tombat l’esmena a la totalitat que havia presentat el PS al projecte de llei de la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge. Una esmena que ha plasmat el dubte sobre la necessitat de crear un òrgan autònom per promoure les polítiques en matèria d’habitatge.

Els socialdemòcrates han qüestionat que no sigui el Govern i els comuns els encarregats de treballar en aquest aspecte i han lamentat que no s’estan abordant mesures efectives.

“No podem estar d’acord amb el fet que les funcions que ha de desenvolupar el ministeri s’externalitzin a un ens intermediari i renunciïn al control i l’orientació de les polítiques d’habitatge”, ha apuntat el conseller del Partit Socialdemòcrata, Carles Sánchez.

A la defensa, el ministre Filloy, que ha defensat la creació de l’ens per donar resposta a un problema que afecta directament la població. Ha explicat que l’organisme no substituirà la feina del Govern, sinó que servirà per traslladar propostes i mesures que tinguin un impacte al mercat.

En aquest sentit, Filloy creu que la creació d’aquest ens “és una obligació” i ha criticat que “trobem una manca de col·laboració, de diàleg sincer i de propostes efectives que puguin consensuar-se”.

En la mateixa línia, la majoria i la consellera no adscrita Carine Montaner han defensat la feina de l’executiu i l’han encoratjat a seguir endavant. Per contrari, el grup de Terceravia + UL + I ha acusat el Govern de ser part del problema de l’habitatge arran d’una mala gestió amb els comuns quant a la cessió de terrenys. Així ho ha comentat el conseller Joan Carles Camp.

I durant la maratoniana sessió també s’ha aprovat la nova llei d’esports electrònics. En aquesta, el PS hi ha votat en contra perquè no fixa una data mínima per jugar de manera professional.

La majoria, en canvi, ha defensat que el text legal preveu un control dels menors a través dels pares i ha sumat que no “s’hi poden posar portes al camp”. Amb tot, l’objectiu compartit entre totes les forces polítiques és el de garantir la seguretat jurídica als equips o esportistes que es vulguin establir al país.